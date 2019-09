Governo PD-M5S | tra i possibili nomi dei ministri del Conte-bis Delrio e Patuanelli

Aspettando Rousseau : Governo giallorosso appeso a 115mila iscritti M5S : Oggi è il giorno del referendum su Rousseau. Gli iscritti al M5S dovranno esprimersi sul governo giallorosso: "Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte? SI - NO" è il quesito a cui 115.372 iscritti con diritto al voto potranno rispondere dalle 9 alle 18. M5S: Voto su Rousseau martedì 3 ...

M5s-Pd - il piano è "spoliticizzare" il Viminale : cosa succede col nuovo Governo : La casella più importante del "totoministri" è quella del Viminale, c'è l'ipotesi di un tecnico (Pansa o Lamorgese). Pd e...

Nuovo Governo - è il giorno del via libera : ma i sondaggi fanno sorridere solo il M5s : La crisi di governo "sposta" ben 4 punti dalla Lega verso il Movimento 5 stelle. Stallo Pd. È quanto emerge da un sondaggio...

Paolo Becchi - il Governo col Pd può saltare : "Giochi aperti - ecco perché nel M5s c'è agitazione" : "I giochi si possono riaprire". Paolo Becchi, intervistato dal Tg2, lascia sul tavolo ogni possibilità sulla vita (o la morte) del governo di Pd e M5s. A far insospettire il filosofo sovranista, ex ideologo del Movimento 5 Stelle, è "il modo in cui è posto il quesito su Rousseau. ecco perché oggi so

Governo - passo indietro di Di Maio : «Il problema vicepremier non c'è più». Conte a elettori M5S : «Basta dubbi». Domani nuovo incontro Pd-Cinquestelle : Mentre continuano le trattative tra M5S e Pd per il Governo Conte bis, la svolta arriva con un passo indietro di Luigi Di Maio, da giorni al centro della questione...