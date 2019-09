Governo M5s-Pd | nella bozza del programma solo poche parole sulla cultura

Sondaggi politici/ Governo Pd-M5s : per il 34% il Premier Conte è un 'bluff' : Sondaggi politici, le intenzioni di voto premiano il Governo Pd-M5s: sul Premier Conte però il 34% ritiene che sia un 'bluff' politico

Governo - Crippa (Lega) : “Nel M5s tanti politici ed elettori non si riconoscono più nel Movimento” : “C’è qualcuno, anzi tanti elettori del M5s che non si sentono più a casa loro, forse prima avevano principi nobili ora si stanno svendendo al Pd“. Così Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, di passaggio fuori da palazzo Chigi. “Se i 5 stelle sono d’accordo a fare l’alleanza con Boschi, Lotti e Renzi, votino la fiducia”, ha aggiunto. “In tanti soffrono mal di pancia e prima o poi verranno fuori“, ...

Programma Governo M5S-Pd : bozza online in pdf - ecco tutti i punti : Programma governo M5S-Pd: bozza online in pdf, ecco tutti i punti Il Programma governo M5S-Pd inizia a prendere forma. È stata infatti diffusa online una bozza del Programma che contiene 26 punti principali. Come si legge nella prima pagina, datata martedì 3 settembre 2019, si tratta delle Linee di indirizzo Programmatico per la formazione del nuovo governo, ovvero una bozza di lavoro che riassume le linee Programmatiche che il Presidente ...

Nuovo Governo Pd-M5S - Meluzzi : 'Porterà patrimoniale e ondata migratoria incontrollabile' : Alessandro Meluzzi non sembra essere un estimatore del governo che a breve potrebbe nascere con il sostegno di Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. Non lo è nemmeno per il mondo intorno a cui si forma la nuova maggioranza. Non lo è anche per le politiche che potrebbe scegliere di mettere in campo, soprattutto in fatto di immigrazione. Il Nuovo esecutivo, di fatto, andrà a raccogliere l'eredità di quello gialloverde che, attraverso la ...

Nuovo Governo - su Rousseau record di voti per decidere l'alleanza tra M5s e Pd : Alle 13:00 avevano votato poco meno della metà degli iscritti alla piattaforma Rousseau. Tuttavia fioccano le polemiche...

Governo - nuovo vertice tra Conte e i capigruppo M5S e PD : Il premier incaricato Giuseppe Conte incontra nuovamente i capigruppo del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico per approfondire il programma di Governo, o documento programmatico che dir si voglia, in attesa di capire come si esprimeranno gli utenti iscritti alla piattaforma Rousseau, che al momento hanno il potere di decidere se l'esecutivo M5S-PD diventerà o meno realtà.L'incontro è iniziato a Palazzo Chigi alle 15.30 e proseguirà ...

Aspettando Rousseau : Governo appeso a 115mila iscritti M5S. Di Maio : "Buon voto - 20 punti M5s nel programma" : Luigi Di Maio augura "buon voto" a tutti su Rousseau e spiega: "Tutti i 20 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al Presidente Conte sono affrontati nel Programma di governo... Dal blocco dell'aumento dell'Iva al salario minimo, dal taglio del cuneo fiscale agli aiuti a famiglie e disabili, dallo stop agli inceneritori alle trivelle".I primi dati del referendum su Rousseau parlano intanto di oltre 28mila votanti nelle ...

Governo giallorosso Pd-M5S : nel programma manca la cultura : Se il nuovo Governo formato da M5S e PD crede di decapitare la Bestia di Salvini con una congiura di palazzo, congelando l'IVA oppure cambiando legge elettorale si sbaglia di grosso: serve cambiare radicalmente gli elettori investendo massicciamente sul grado di cultura e senso civico degli italiani.Continua a leggere

Il patto di Governo all’esame Rousseau. Di Maio : “Successo della democrazia”. Nuovo incontro Conte-Pd-M5S. : Il Movimento sottopone l’accordo ai suoi iscritti. C’è tempo fino alle 18. In caso di esito positivo, il premier Conte potrebbe salire al Quirinale già stasera. Di Maio: «Tutti i nostri punti saranno nel programma»

**Governo : incontro Conte con capigruppo Pd-M5S alle 15.30** : Roma, 3 set. (AdnKronos) – alle 15.30 nuovo incontro sul programma dei capigruppo Pd-M5S con il Premier incaricato Giuseppe Conte. L'articolo **Governo: incontro Conte con capigruppo Pd-M5S alle 15.30** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - programma diffuso da M5S : 26 punti dall'Iva a Roma : Il testo dovrebbe essere pronto per l'incontro che dovrebbe esserci oggi pomeriggio tra Giuseppe Conte e i capigruppo di M5S e Pd. Ma sono quasi pronte le "Linee di indirizzo programmatico...

Governo : Candiani - 'Salvini dispiaciuto - M5S non può passare da una parte all'altra' : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Salvini è, giustamente, come lo siamo tutti noi, molto dispiaciuto per una circostanza di Governo che ci doveva dare delle risposte che sono mancate negli ultimi mesi". Così, il sottosegretario dell'Interno Stefano Candiani della Lega. "Noi abbiamo iniziato un percorso

Governo : Candiani - ‘Salvini dispiaciuto - M5S non può passare da una parte all’altra’ : Palermo, 3 set. (AdnKronos) – “Salvini è, giustamente, come lo siamo tutti noi, molto dispiaciuto per una circostanza di Governo che ci doveva dare delle risposte che sono mancate negli ultimi mesi”. Così, il sottosegretario dell’Interno Stefano Candiani della Lega. “Noi abbiamo iniziato un percorso molto efficace e anche produttivo, che si è interrotto, e lo dico, senza dubbio di smentita, perché è mancato un ...

Luigi Di Maio : accolti i 20 punti M5S nel programma di Governo : "Buongiorno, posso dirvi già da ora che tutti i 20 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al Presidente Conte sono affrontati nel programma