Governo : Fraccaro - ‘vince democrazia diretta - avanti con taglio parlamentari’ (2) : (AdnKronos) – ‘Con il sì degli iscritti -aggiunge- i nostri Gruppi parlamentari possono esprimere il loro sostegno alla nascita del nuovo Governo e proseguire nel percorso di attuazione delle proposte del Movimento 5 Stelle. Come previsto dall’accordo programmatico, ad avere la priorità sarà il taglio del numero dei parlamentari: una riforma fondamentale arrivata al rush finale che ha bisogno di una sola votazione per ...

Governo : Fraccaro - ‘Borsa a picco ma Atlantia guadagna’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “La Borsa sta andando a picco, sta andando male e c’è un’unica società quotata che sta andando bene, che è Atlantia dei Benetton. Tra 5 giorni dobbiamo commemorare 43 morti, andiamo a vedere le famiglie che hanno perso i loro cari per questa società, stavamo per approvare in Consiglio dei ministri il decreto per revocare le concessioni per un po’ di giustizia sociale e fanno cadere ...

Governo : Fraccaro - ‘buon padre famiglia dice no e sì - retorica sì ricorda Renzi’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Un buon governante deve ragionare come un buon padre di famiglia. Il buon padre di famiglia sa dire dei no e sa dire dei sì per educare il proprio figlio. Se il padre dice sempre di sì sta sbagliando. Salvini vuole dire sempre di sì? Sbaglia, perché il buon padre di famiglia è quello che sa dire dei no quando serve e sa dire di sì quando serve. Questa retorica del sì ricorda tanto Renzi che faceva ...

Governo : Fraccaro - ‘Conte non assente ma in Aula al posto di Salvini per Russia’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – Matteo Salvini “si lamenta dell’assenza di Conte in Aula” nel dibattito sulla Tav, “quando Conte è andato al suo posto per rispondere al Parlamento del caso Russia, perché non si è mai presentato alle Camere”. Lo ha affermato il ministro per il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ospite di Sky Tg 24. L'articolo Governo: Fraccaro, ‘Conte non assente ma in Aula al posto di ...

Governo : Fraccaro - ‘la nostra correttezza pagherà’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “L’altro giorno ho detto a Di Maio e Conte: non è che siete stati troppo corretti? Mi hanno risposto all’unisono: la correttezza paga. E secondo me pagherà quando andremo al voto”. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ospite di Sky Tg 24. L'articolo Governo: Fraccaro, ‘la nostra correttezza pagherà’ sembra essere il primo su ...