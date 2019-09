Governo | Fraccaro | ‘vince democrazia diretta | avanti con taglio parlamentari’ 2

Governo : Fraccaro - ‘vince democrazia diretta - avanti con taglio parlamentari’ : Roma, 3 set. (AdnKronos) – “Con la consultazione online su Rousseau, forte del voto di oltre 79mila cittadini che non ha precedenti nel mondo, il M5S si consolida come forza di Governo basata sulla partecipazione attiva. Ha vinto la democrazia diretta, nostro principio cardine che ci consente di assumere le decisioni rispettando sempre la volontà popolare. Ora porteremo avanti le nostre proposte partendo dal taglio dei ...

Governo : Fraccaro - ‘Borsa a picco ma Atlantia guadagna’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “La Borsa sta andando a picco, sta andando male e c’è un’unica società quotata che sta andando bene, che è Atlantia dei Benetton. Tra 5 giorni dobbiamo commemorare 43 morti, andiamo a vedere le famiglie che hanno perso i loro cari per questa società, stavamo per approvare in Consiglio dei ministri il decreto per revocare le concessioni per un po’ di giustizia sociale e fanno cadere ...

Governo : Fraccaro - ‘buon padre famiglia dice no e sì - retorica sì ricorda Renzi’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Un buon governante deve ragionare come un buon padre di famiglia. Il buon padre di famiglia sa dire dei no e sa dire dei sì per educare il proprio figlio. Se il padre dice sempre di sì sta sbagliando. Salvini vuole dire sempre di sì? Sbaglia, perché il buon padre di famiglia è quello che sa dire dei no quando serve e sa dire di sì quando serve. Questa retorica del sì ricorda tanto Renzi che faceva ...

Governo : Fraccaro - ‘Conte non assente ma in Aula al posto di Salvini per Russia’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – Matteo Salvini “si lamenta dell’assenza di Conte in Aula” nel dibattito sulla Tav, “quando Conte è andato al suo posto per rispondere al Parlamento del caso Russia, perché non si è mai presentato alle Camere”. Lo ha affermato il ministro per il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ospite di Sky Tg 24. L'articolo Governo: Fraccaro, ‘Conte non assente ma in Aula al posto di ...

Governo : Fraccaro - ‘la nostra correttezza pagherà’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “L’altro giorno ho detto a Di Maio e Conte: non è che siete stati troppo corretti? Mi hanno risposto all’unisono: la correttezza paga. E secondo me pagherà quando andremo al voto”. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ospite di Sky Tg 24. L'articolo Governo: Fraccaro, ‘la nostra correttezza pagherà’ sembra essere il primo su ...