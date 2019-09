Governo | è il giorno di Rousseau

Rousseau - il giorno del voto online del M5s : gli iscritti votano sul Governo Conte 2. Urne virtuali aperte dalle 9 alle 18 : È il giorno del voto su Rousseau. dalle ore 9 fino alle 18 sulla piattaforma online 115.372 iscritti al Movimento 5 stelle sono chiamati a decidere se dare il via o meno al governo con il Pd. Nel corso della giornata di lunedì, a schierarsi a favore del Sì all’esecutivo Conte 2 sono stati vari parlamentari con endorsement pubblici o semi-pubblici. E se in un primo momento il timore era che le tensioni dentro il M5s potessero influenzare il ...

Nuovo Governo - è il giorno del via libera : ma i sondaggi fanno sorridere solo il M5s : La crisi di governo "sposta" ben 4 punti dalla Lega verso il Movimento 5 stelle. Stallo Pd. È quanto emerge da un sondaggio...

Governo : Meloni - ‘in piazza giorno fiducia - ci battiamo per Italia sovrana’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Il giorno in cui lo sciagurato Governo tra Pd e M5S chiederà la fiducia in Parlamento scenderemo in piazza insieme a tutti quei patrioti che non si rassegneranno mai all’idea di essere una colonia franco-tedesca. Noi non abbiamo mai cambiato posizione, continueremo a batterci per un’Italia unita, libera e sovrana!”. Lo scrive Giorgia Meloni, leader di Fdi, su Fb. L'articolo Governo: ...

Governo - la diretta – Slitta il vertice a Palazzo Chigi sul programma : Conte - M5s e Pd si incontrano a mezzogiorno : Un faccia a faccia per definire il programma, ma anche per appianare le tensioni dopo una giornata convulsa. Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle tornano a incontrarsi oggi: il vertice a Palazzo Chigi con il premier incaricato Giuseppe Conte, però, è stato spostato dalle 9,30 a mezzogiorno. Era stato un altro incontro, venerdì pomeriggio, a ricompattare democratici e pentastellati dopo le dichiarazioni di Luigi Di Maio: “O si ...

Governo - diretta : Conte premier incaricato. Primo giorno di consultazioni - domani i big. M5S fa quadrato intorno a Di Maio : Governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Pd - la parabola di Calenda : dalla tessera dopo il ko del 4 marzo all’addio nel giorno del nuovo Governo. “Mai col M5s - faccio il mio partito” : Era stato uomo ricercato e corteggiato da Matteo Renzi, buono per tanti ruoli. Prima confermato come viceministro, poi spedito in Europa tra le proteste per la scelta di un politico in ruolo solitamente destinato a un diplomatico. Quindi il rientro a Roma, rapido, appena due mesi dopo, voluto come ministro dello Sviluppo Economico ancora dall’allora premier e senatore di Rignano. Nelle sue mani dossier scottanti, gestiti anche sotto il ...

Meloni : "Invitiamo i cittadini a Piazza Montecitorio il giorno dell'eventuale fiducia a Governo PD-M5S" : La mattinata di consultazioni di Sergio Mattarella si è conclusa con l'incontro con i rappresentati di Fratelli d'Italia e con Giorgia Meloni che per l'ennesima volta ha tentato di dargli lezioni di Costituzione, a lui che è stato per anni docente di Diritto Costituzionale. Meloni ha confermato tutto quello che ha detto in questi giorni e, dal Quirinale, ha invitato tutti in Piazza nel giorno dell'eventuale fiducia a un governo PD-M5S, ...

Conte 2 - il giorno decisivo per la crisi di Governo. Cosa succede adesso : giorno decisivo per la crisi di governo: al termine del secondo giro di Consultazioni potrebbe arrivare la decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che potrà decidere se dare l'incarico a un premier politico (nel caso si mettano d'accordo Pd e M5S), oppure potrebbe affidare l'incarico a un premier di garanzia, che traghetti il Paese alle urne in autunno.Continua a leggere

Crisi di Governo - è il giorno della verità : Di Maio chiede il via libera su Rousseau : Dopo l’annuncio di Di Maio sul voto sulla piattaforma Rousseau, riparte in salita il confronto tra Cinque Stelle e Dem. Il leader 5 Stelle rivendica il ruolo di vicepremier

Diretta Crisi di Governo - secondo giorno di consultazioni al Quirinale : al Colle M5S-Pd : Seconda giornata di consultazioni al Quirinale per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dovrà incontrare entro questo pomeriggio le forze politiche che potranno dare vita ad un nuovo esecutivo: si profila un Conte bis, che sarà chiamato a guidare il nostro Paese per tutta la durata della legislatura. Proseguono gli incontri tra i due schieramenti politici che si presenteranno dinanzi al Capo dello Stato per ottenere l'incarico ...

Governo : ultimo giorno di trattative tra PD e M5S prima delle consultazioni : Scade oggi il termine dato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il raggiungimento di un’intesa sul nuovo Governo. Sono ore frenetiche per Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che non sono ancora riusciti a trovare un’intesa sul nome del premier. Nicola Zingaretti insiste sulla linea della discontinuità che significa no ad un Conte bis. Luigi Di Maio, da parte sua, si è allineato al pensiero espresso da Beppe Grillo in ...