Governo | De Micheli Pd a Radio24 | “Replichiamo alleanza col M5s a livello locale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) “Sì, il dialogo è avviato“. È la risposta di Paola De, vicesegretaria del Partito democratico, a 24Mattino, su, ospite di Simone Spetia e Maria Latella, alla domanda su una possibile replica su basedi un’col M5s. “I partiti locali hanno attivato dei canali di dialogo con i 5 stelle nelle regioni in cui si voterà tra poco. In Umbria, per esempio, il Pd ha dato una grande disponibilità, c’è un candidato civico giovane e in gamba che speriamo possa avere un’attrattività verso gli elettori grillini e su tutti gli elettori che si aspettano da noi uno scatto in avanti”. L'articolo, De(Pd) a: “Replichiamocol M5s a, partiamo da elezioni in Umbria” proviene da Il Fatto Quotidiano.

