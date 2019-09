Governo | Crippa Lega | “Nel M5s tanti politici ed elettori non si riconoscono più nel

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) “C’è qualcuno, anzidel M5s che non si sentono più a casa loro, forse prima avevano principi nobili ora si stanno svendendo al Pd“. Così Andrea, vicesegretario della, di passaggio fuori da palazzo Chigi. “Se i 5 stelle sono d’accordo a fare l’alleanza con Boschi, Lotti e Renzi, votino la fiducia”, ha aggiunto. “Insoffrono mal di pancia e prima o poi verranno fuori“, prosegue, che conclude: “In Sicilia nel weekend mi hanno avvicinato deglidel M5s e non sipiù nel movimento mentre guardano allacon interesse per la lealtà che ha dimostrato”. L'articolo): “Nel M5sednon sipiù nel Movimento” proviene da Il Fatto Quotidiano.

