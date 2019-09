Governo Conte 2 | diretta – Il giorno del voto su Rousseau | “urne” aperte fino alle 18 Di

PIATTAFORMA ROUSSEAU - Governo Conte M5S-PD AL VOTO/ Grillini spaccati - chi vincerà? : PIATTAFORMA ROUSSEAU, GOVERNO CONTE M5S-PD al VOTO. Grillini spaccati quasi a metà, complicato prevedere l'esito della votazione odierna

Governo PD-M5S : tra i possibili nomi dei ministri del Conte-bis Delrio e Patuanelli : Il summit a Palazzo Chigi svoltosi ieri sera, lunedì 2 settembre, tra il premier incaricato da Mattarella Giuseppe Conte e i vertici dirigenziali dei partiti politici del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle potrebbe aver finalmente portato sostanziali miglioramenti nella formazione della potenziale coalizione di Governo. A rappresentare i democratici alla riunione vi erano gli ex ministri Dario Franceschini ed Andrea Orlando, ...

Rousseau - il giorno del voto online del M5s : gli iscritti votano sul Governo Conte 2. Urne virtuali aperte dalle 9 alle 18 : È il giorno del voto su Rousseau. dalle ore 9 fino alle 18 sulla piattaforma online 115.372 iscritti al Movimento 5 stelle sono chiamati a decidere se dare il via o meno al governo con il Pd. Nel corso della giornata di lunedì, a schierarsi a favore del Sì all’esecutivo Conte 2 sono stati vari parlamentari con endorsement pubblici o semi-pubblici. E se in un primo momento il timore era che le tensioni dentro il M5s potessero influenzare il ...

Governo - per Di Maio ipotesi Farnesina : Conte prova a ?risarcirlo? : ROMA Alla fine tutti tirano un sospiro di sollievo quando Luigi Di Maio si mette davanti ad una telecamera e, in diretta social, annuncia il suo passo indietro da vicepremier. Nella parole del leader...

Governo - Conte offre la Farnesina a Di Maio ma lui chiede il Viminale : ROMA Alla fine tutti tirano un sospiro di sollievo quando Luigi Di Maio si mette davanti ad una telecamera e, in diretta social, annuncia il suo passo indietro da vicepremier. Nella parole del leader...

Sciolto nodo vicepremier - Conte lavora a squadra di Governo. Scalpitano i tecnici : Sciolto il nodo dei vice premier, con il passo indietro di Luigi Di Maio dopo quello di Dario Franceschini, la discussione per la composizione del nuovo governo entra nel vivo. "Sino ad ora, tutto era bloccato da Di Maio. Ora, finalmente, possiamo entrare nel merito", spiega uno dei parlamentari che segue più da vicino la 'pratica'. "Sto lavorando in queste ore per essere affiancato da persone che abbiano elevata competenza, buona capacità ...

Roma, 2 set. (AdnKronos) – Il documento programmatico non è stato chiuso stasera a Palazzo Chigi con le delegazioni Pd-M5S che torneranno a incontrarsi nuovamente domani. E' quanto si apprende da fonti Pd.

Giuseppe Conte si rivolge direttamente ai militanti del Movimento cinquestelle e al Pd: alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau a cui sono appese le sorti del nuovo Governo, il premier

Giuseppe Conte si rivolge direttamente ai militanti del Movimento Cinquestelle e al Pd: alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau a cui sono appese le sorti del nuovo Governo, il premier

Conte : serve un Governo forte - ora una nuova stagione di riforme : "serve un Governo forte e stabile: sarò il primo responsabile di questa nuova esperienza di Governo". Lo ha detto il premier Conte

