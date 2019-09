Governo | c' è la legge elettorale | resta il nodo sicurezza | per la manovra maxi-dote da 20

Governo : in programma anche riforma legge elettorale : Roma, 2 set. (AdnKronos) – anche la riforma della legge elettorale entro nel programma del Governo ‘giallorosso’. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari dem, la riforma elettorale farà parte del capitolo della riduzione del numero dei parlamentari. Sempre le stesse fonti, al termine dell’incontro dei capigruppo Pd con il premier incaricato Giuseppe Conte e la delegazione M5S, fanno sapere che il ...

Governo : in programma anche riforma legge elettorale : Roma, 2 set. (AdnKronos) – anche la riforma della legge elettorale entro nel programma del Governo ‘giallorosso’. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari dem, la riforma elettorale farà parte del capitolo della riduzione del numero dei parlamentari. Sempre le stesse fonti, al termine dell’incontro dei capigruppo Pd con il premier incaricato Giuseppe Conte e la delegazione M5S, fanno sapere che il ...

La contromossa di Corbyn : “Prima legge anti-no deal - poi elezioni”. E parte la campagna del Governo : “Preparatevi alla Brexit” : Prima l'approvazione di una legge per provare a imporre al governo Tory di Boris Johnson una proroga della Brexit oltre il 31 ottobre (ed evitare lo scenario del no deal), poi il voto anticipato. E' questa la strategia di Jeremy Corbyn per l'immediato futuro del Regno Unito. Il leader laburista britannico lo ha ribadito oggi rigettando il suggerimento del suo predecessore (e detrattore) Tony Blair, che poche ore prima aveva sollecitato invece il ...

Brexit - Johnson convoca il Governo e minaccia i Tory ribelli : “Legge anti-no deal sarebbe sfiducia”. Spunta l’ipotesi di elezioni anticipate : Il Parlamento britannico nei prossimi giorni sarà ancora aperto e martedì ai Comuni è previsto un voto che rischia di rompere le uova nel paniere a Boris Johnson: quello sulla mozione che le opposizioni, Labour in testa, intendono presentare per impedire al premier di portare il Regno Unito fuori dalla Ue senza un accordo. La fronda che nel Partito conservatore è contraria a un’uscita al buio è ampia e il leader è preoccupato. Tanto da ...

Governo : il Pd strappa il sì a una nuova legge sull’immigrazione - M5S al taglio dei parlamentari : Il capogruppo Dem al Senato Marcucci: abbiamo fatto passi avanti, ora Conte porti al Colle una squadra di qualità

Legge di Stabilità 2020 - il Governo prepara la manovra da 30 mld ma con modifiche su Q100 : A pochi giorni dall'insediamento a Palazzo Chigi, il Presidente Giuseppe Conte sta preparando il programma da inserire nella prossima Legge di Stabilità sulla quale si inizierà a lavorare ad ottobre. Intanto, nella mattinata di oggi, lo stesso Premier ha incontrato la delegazione della Lega per sciogliere gli ultimi nodi sulla Quota 100 e sul decreto sicurezza voluti da Matteo Salvini. La manovra potrebbe costare circa 30-35 miliardi Nelle ...

Governo - Delrio : “Nel documento comune di Pd-M5s una legge che disciplini accoglienza regolare” : “Lo abbiamo scritto nel documento comune, andremo verso la revisione dei decreti Sicurezza, come indicato anche dal presidente Sergio Mattarella, e che faremo una legge che regoli un’accoglienza regolare“. Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, uscendo da Montecitorio. L'articolo Governo, Delrio: “Nel documento comune di Pd-M5s una legge che disciplini accoglienza regolare” proviene da Il Fatto ...

Governo - Morra (M5s) a La7 : “Lega fa parte del sistema - perché non ha voluto legge sul conflitto d’interessi?” : “Se la Lega è così antisistema come dice, perché non ha permesso di fare la legge sul conflitto d’interessi? La verità è che fa parte del sistema”. A dirlo, ospite a Omnibus su La7, il senatore del M5s, Nicola Morra. Che ha aggiunto: “Alleanze a livello locale col Pd? Non sia mai”. Video La7 L'articolo Governo, Morra (M5s) a La7: “Lega fa parte del sistema, perché non ha voluto legge sul conflitto ...

Spread Btp oggi sotto 190 punti/ Crisi Governo non pesa : "Focus su legge di Bilancio" : Spread Btp oggi sotto 190 punti. La Crisi governo non incide sull'andamento del differenziale: a pesare è la legge di Bilancio per il 2020, questo il focus.

Crisi di Governo - Tria : “Conti in ordine - su legge di bilancio e Iva si può stare tranquilli” : Per Giovanni Tria su legge di bilancio e rischio di aumento dell’Iva si può “stare tranquilli”. La manovra, afferma il ministro dell’Economia uscente, “si può fare indipendentemente dalle scelte che verranno fatte: per ogni legge di bilancio si prendono risorse, si mettono da una parte a o dall’altra, è un problema di scelta politica”. “Nessun dramma – sottolinea Tria – i conti italiani sono ...

Legge di Bilancio 2020 : Flat tax e aumento Iva - cosa farà il nuovo Governo : Legge di Bilancio 2020: Flat tax e aumento Iva, cosa farà il nuovo governo Si preannuncia una fine estate inizio autunno molto più caldo a livello politico di quanto i termometri hanno segnato durante la stagione estiva. La Legge di Bilancio 2020 sarà il tema centrale, ma ancora non è noto se sarà il core di una nuova alleanza o di un nuovo governo post-voto. Le voci di un’alleanza tra M5S e PD continuano a rincorrersi, così come si ...

Crisi di Governo - ora mi spiego tutta quella fretta di approvare la legge sullo Sport : Martedì scorso (sembra un’epoca fa, almeno politicamente) quando il Senato ha approvato in via definitiva il ddl sullo Sport, tutti si sono concentrati sul suo contenuto (noto per altro da tempo e invariato, visto che il governo ha respinto tutte le proposte di modifica), le proteste del Coni di Giovanni Malagò, la lettera del Cio che minacciava addirittura la sospensione dell’Italia. Facendo così scivolare in secondo piano un ...

RIDERS/ C'è una soluzione migliore della legge varata dal Governo : In settimana è stato varato dal Governo un provvedimento riguardante anche i RIDERS, che non si può dire certo risolutivo e ottimale

Crisi Governo - Renzi contro Salvini : “Stacca la spina perché terrorizzato dalla legge di bilancio” : “perché ora la Crisi? Salvini ha deciso di staccare la spina ora che è terrorizzato dalla legge di bilancio, raccontato come maciste nelle sue pose ma falso e pusillanime. Salvini se l’è fatta addosso. Oggi chiede che si vada a votare, perché è responsabile di uno sfascio dei conti pubblici. Mi hanno preso in giro per gli 80 euro e oggi ci si rende conto che quella misura ha contribuito all’economia”. Lo ha dichiarato Matteo Renzi ...