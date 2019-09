Governo | Bettini | ‘ecco perchè difendo l’accordo’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) Roma, 3 set. (AdnKronos) – “La vera posta in gioco di questoè determinare una rottura strategica tra sovranismo e antipolitica. Tra Lega e 5 Stelle. Si gioca qui il futuro dell’Italia. Spetta a noi migliorare gli altri. Civilizzarli alla politica, alla competenza, alla responsabilità. Ma ci spetta anche cambiare noi stessi”. Lo scrive Goffredoin un blog su Huffpost ricordando, dopo la mossa di Matteo Renzi verso M5S, la sua proposta di “uncon il Movimento 5 Stelle, ma per la durata di tutta la legislatura e possibilmente solido e di ampio respiro”. “Il voto anticipato -argomenta- non sarebbe stata la dimostrazione di un coraggio nei confronti del popolo. Nelle condizioni date, sarebbe stata piuttosto la nostra rassicurante ridotta per ripetere che siamo i migliori, per autocelebrare la nostra storia e i ...

Alessia_Bettini : RT @A_LisaCorrado: Leggere le notizie dei danni dovuti agli eventi #meteo estremi è sempre impressionante... Scattare questa foto a pochi m… - franco_bettini : RT @manginobrioches: Cioè ha smascherato un complotto per far cadere il suo governo facendo cadere il suo governo. Geniale. - sergio_bettini : RT @OGiannino: Nuove ardue complicazioni stamane per l’ipotesi di governo, e non stupisco. A maggior ragione da ascoltare con attenzione qu… -