Gli squali bianchi sono spariti dalle coste del Sudafrica | a False Bay se ne contavano

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Mosse e scelte : occhio aGli squalificati - 2giornata - : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: andiamo ad analizzare Mosse e scelte degli allenatori per le partite della seconda giornata, occhio agli squalificati.

Trovato uno squalo di 8 metri : 6 cose che nessuno immaginerebbe mai suGli squali : Lo squalo o pescecane fa parte di un superordine di pesci cartilaginei predatori, noto come Selachimorpha. Da sempre, questi animali, appartenenti a quella percentuale di fauna marina solo parzialmente conosciuta, hanno da sempre affascinato i curiosi e suscitato interesse negli scettici. Sappiamo, dello squalo, che la sua etimologia deriva dal latino squalus, con la semantica di ruvido, aspro, indicandone la pelle scabra. Allo stesso modo, il ...

Come Gli squali possono aiutarci a debellare i batteri : L’oceano non è solo uno degli ambienti più affascinanti del pianeta ma anche un luogo a cui guardare per trovare le soluzioni ad alcuni problemi che fronteggiamo sulla terraferma, compreso quello dei batteri e della loro proliferazione in contesti inopportuni (negli ospedali, ad esempio). Imitare la natura può tornare utile, Come dimostra questo video che spiega Come e perché la pelle di uno squalo delle Galapagos (trattasi del ...

Ciclismo – Inchiesta Aderlass : l’UCI squalifica Petacchi - i dettaGli : Petacchi squalificato dall’UCI dopo il coinvolgimento nell’Inchiesta Aderlass Brutte notizie per Alessandro Petacchi: l’ex ciclista, durante il Giro d’Italia 2019, era stato costretto a rinunciare al suo ruolo di commentatore a causa delle clamorose voci di un suo coinvolgimento nell’operazione Aderlass che ha svelato diversi casi di doping. Il 45 ex ciclista era stato sospeso dall’Unione Internazionale ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Balotelli e Ilicic tra Gli squalificati - 1giornata : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: gli squalificati di cui tenere conto nelle mosse e le scelte degli allenatori in vista della 1giornata del campionato.

La Serie A comincia ma non per tutti - dodici Gli squalificati per il primo turno : Balotelli debutta alla 5ª : L’attaccante del Brescia deve scontare ben quattro turni di squalifica ricevuti dopo l’ultima giornata della scorsa Ligue 1, mentre per altri undici giocatori il debutto verrà rimandato di una settimana La Serie A sta per cominciare, si parte sabato alle 18 con la sfida tra Parma e Juventus, seguita poi da Fiorentina-Napoli come anticipo del sabato sera. Alessandro Tocco/LaPresse Domenica si completerà il programma con le altre ...

Squalificati Serie A - in 12 saltano la prima giornata : assenze per Genoa - Samp e Atalanta [NOMI e DETTAGli] : Squalificati Serie A – Si avvicina l’inizio della prima giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante e che si aprirà con la partita dei campioni d’Italia in carica della Juventus che dovranno vedersela sul difficile campo del Parma, stesso discorso per il Napoli contro la temibile Fiorentina. In 12 calciatori saranno costretti a saltare la prima giornata, non ci sarà il nuovo acquisto del ...

Coppa Italia Serie C - Gli squalificati : 2 giornate a Piacentini : Coppa Italia Serie C, le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della competizione giocate il 17 e 18 agosto. SQUALIFICA PER 2 giornate Piacentini (Teramo) SQUALIFICA PER 1 GIORNATA Pasqualoni (Arzignano) Loreto (Como) Maffei (Lecco) Del Col (Vibonese) SOCIETA’ Ammenda di 500 euro all’Avellino.L'articolo Coppa Italia Serie C, gli squalificati: 2 giornate a Piacentini sembra essere il primo su CalcioWeb.

Basket - DJ Cooper imbroGlia all’antidoping e viene squalificato : perché è incinto : DJ Cooper è un giocatore di Basket americano con passaporto bosniaco, è un playmaker che ha giocato a lungo in Europa, anche in Francia. Il cestista è stato squalificato per due anni perché è risultato 'incinto' a un test antidoping. Cooper aveva presentato le urine di un'amica, che era in dolce attesa. La vicenda è molto curiosa e ha dato enorme popolarità, ahi lui, a questo cestista che non potrà disputare le qualificazioni all’Europeo del ...

Calciatore squalificato per doping : 10 giornate di stop e multa [NOME e DETTAGli] : Nuovo caso di doping che riguarda il mondo del calcio. E’ stato squalificato infatti con 10 turni il difensore panamense dei Seattle Sounders, Román Torres, la decisione è arrivata dalla Major League Soccer statunitense in seguito alla positività del Calciatore 33enne, verrà inoltre decurtato il 10% dello stipendio annuale. Il capitano del Panama si è difeso dalle accuse dichiarando: “accetto il verdetto delle analisi che è ...

Nuovo scandalo calcioscommesse - quattro calciatori squalificati a vita [NOMI e DETTAGli] : Nuovo scandalo calcioscommesse e pesanti provvedimenti che sono arrivati nelle ultime ore. Mano pesantissima da parte della Confederazione calcistica asiatica, nel dettaglio quattro calciatori sono stati accusati di aver condizionato o addirittura truccato alcune partite della Coppa AFC 2017 e 2018, la seconda competizione asiatica per club. quattro calciatori in tutto (tre del Kirghizistan) sono stati riconosciuti colpevoli di aver ...

La Figc ignorò la denuncia dell’agente Uefa Fiorini per Gli sms illegali dello squalificato Conte (era alla Juve) : Sul Fatto Quotidiano Sul Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani racconta i motivi della rottura tra Beppe Marotta, oggi ad dell’Inter, e Fabio Paratici, Chied Football Officer della Juve, rimandando l’inizio degli screzi tra i due al 2012, quando erano entrambi alla Juventus. Tutto inizia il 23 ottobre di quell’anno. Precisamente la sera della sfida di Champions Nordsjelland-Juventus (finita poi con un pareggio). Antonio Conte è ...

Messi - lo sfogo in Coppa America potrebbe costare una squalifica all’argentino [DETTAGli] : Due giornate di squalifica e un’ammenda. Sarebbe questa, secondo l’emittente “Tyc Sports”, la sanzione che la Conmebol infliggerà a Lionel Messi. Una punizione ‘soft’ per il fuoriclasse argentino che, infuriato dopo la sconfitta in semifinale col Brasile (“Non ci hanno dato due rigori, la Conmebol dovrebbe qualcosa per questo tipo di arbitraggi, ma nessuno farà nulla perché il Brasile ha tutto in ...

Lotta libera - Artur Taymazov perde la medaGlia d’oro di Londra 2012 per doping! L’uzbeko già squalificato dopo Pechino 2008 : Storia veramente incredibile quella del Lottatore Artur Taymazov, capace di conquistare tre titoli olimpici nella propria carriera e di perderne ben due successivamente per doping. dopo il successo ad Atene 2004 nella categoria dei 120 kg, l’atleta uzbeko si era infatti imposto a Pechino 2008 venendo però privato della medaglia successivamente. La vicenda si è ripetuta ancora una volta a proposito dell’Olimpiade di Londra 2012. Il ...