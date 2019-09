Gli ambientalisti rispondono a Jovanotti dopo lo sfogo social | “Dispiace il tono”

Jovanotti - clamoroso sfogo contro Gli ambientalisti : "Peggio delle fogne" : Ben svegliato, Jova. Lorenzo Cherubini, in artigianato ("arte" è un po' troppo) Jovanotti, ha fatto una scoperta sensazionale, è stato folgorato da una rivelazione inaspettata, ha deciso di regalarci uno scoop. L' ecologismo contemporaneo, tenetevi forte, è una forma di fanatismo. E, come in tutte

Orso M49 - presidente provincia Bolzano firma l’ordinanza di cattura. Ambientalisti : “Denunceremo chiunque Gli faccia del male” : Gli Ambientalisti, provocatoriamente, lo hanno ribattezzato Libero, oppure Papillon, dal nome del celeberrimo Henri Charrière, protagonista di memorabili evasioni dalle colonie penali francesi. Ma per gli uomini della Forestale che da due mesi gli stanno dando la caccia, è semplicemente M49. Una lettera e un numero, come un detenuto. Perché l’Orso di tre anni, diventato un caso nazionale, è in realtà un latitante, un animale che le ...

Trivelle nell'Adriatico - Petroceltic rinuncia ai permessi - Soddisfazione deGli Ambientalisti : Pescara - ''Apprendiamo con grande Soddisfazione dal BUIG di luglio 2019 che con istanza pervenuta al Ministero dello sviluppo economico in data 11 luglio 2019, prot. n. 15625, Petroceltic Italia, contitolare e rappresentante unica del permesso di ricerca ubicato nel Mare Adriatico, Zona B, convenzionalmente denominato B.R268.RG, ha chiesto la rinuncia al permesso stesso''. Lo scrive in una nota il Coordinamento Nazionale No ...

Gli ambientalisti italiani devono diventare"adulti : Da politici anche di primo piano come Carlo Calenda a giornalisti di varia autorevolezza, l’ultimo Paolo Griseri su “Repubblica”, è tutto un caldo invito agli ambientalisti italiani: fate come in Germania, lasciatevi alle spalle i “no” a tutto – grandi opere, industria, tecnologia – che sono stati finora la vostra impronta e seguite l’esempio dei “Grünen” tedeschi che hanno ...

Domatore ucciso dalle tigri - Gli ambientalisti : “Toglietele dalle gabbie e affidatele a noi” : Dopo la morte di Ettore Weber, il Domatore sbranato dalle sue tigri mentre le addestrava per uno spettacolo a Triggiano, in provincia di Bari, i felini sono stati rinchiusi in container presso lo Zoo Safari di Fasano. L'appello delle associazioni ambientaliste: "Ci prenderemo cura di tutte loro. Vorremmo trasferirle in Spagna in un centro specializzato. Non ci può essere soluzione migliore".Continua a leggere

“Il tour di Jovanotti minaccia la migrazione dei pulcini”. La protesta deGli ambientalisti : “Il tour di Jovanotti minaccia la migrazione dei pulcini”. A sostenerlo sono gli ambientalisti delle associazioni AsOER, Italia Nostra Rimini, Legambiente e Lipu che hanno presentato un esposto per chiedere di spostare o posticipare il concerto del “Jova Beach Party” del 10 luglio sul litorale tra Rimini e Riccione.Così i pulcini di fratino (piccolo uccello che nidifica sulle spiagge d’Europa) avrebbero il ...