Gazzetta | il Napoli ha raggiunto quasi tutti i suoi obiettivi di mercato

Gazzetta : Chi farà spazio a Lozano? Sale la concorrenza in casa Napoli : La stampa messicana ha celebrato il debutto (con gol) di Lozano in maglia azzurra, lo abbiamo scritto. Il suo esordio è stato importante, scrive la Gazzetta dello Sport. E’ riuscito, in una partita pazza come quella di sabato sera, ad aiutare la squadra a rimontare i 3 gol subiti nella prima fase di gioco. Ha messo ordine nel reparto offensivo giocando dietro la prima punta e ha fatto arrivare a Fabian Ruiz palloni che prima non erano mai ...

Gazzetta : Higuain e Koulibaly - protagonisti di Juve-Napoli : Il Pipita riceve spalle alla porta, lascia KK a guardare e calcia forte, sotto la traversa Il film della partita, secondo la Gazzetta dello Sport, ha avuto due protagonisti Higuain e Koulibaly. I due ex compagni di sono trovati opposti in più di un’occasione ed entrambi hanno firmato il destino di Juve-Napoli, nel bene e nel male Higuain che in carriera ha segnato per il Napoli di Sarri contro la Juve, poi per la Juve contro il Napoli ...

Gazzetta : “Il campionato non è nato morto. Il Napoli ha capito che serve fame per battere le Juve» : Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport scrive che da Torino arriva la notizia che il campionato non è nato morto. E scrive: «Il Napoli ieri ha imparato definitivamente la lezione più importante: se vuoi strappare dal petto della Juve il triangolino, per prima cosa devi pareggiare la sua fame, la sua rabbia agonistica. E infatti il Napoli che ha giocato la seconda partita era una squadra affamata, arrabbiata, orgogliosa, sulle ali di Lozano, ...

Gazzetta : Juve-Napoli sarà una battaglia di personalità. I piccoletti azzurri contro i giganti bianconeri : Napoli-Juve è anche la guerra degli attacchi come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, tanto diversi eppure entrambi tanti incisivi Che non è solo una battaglia di uomini, ma anche di filosofie. I piccoletti del Napoli contro la stazza di Higuain e la tartaruga di Cristiano Ronaldo. L’occupazione degli spazi (Juve), contro la creazione degli spazi (Napoli). Il presidio del territorio, tipico di una squadra governo (Juve), contro la guerriglia ...

Gazzetta : Chiriches al Sassuolo - il Napoli chiede 10 milioni - gli emiliani ne offrono 9 - 5 : Ultimi dettagli per la trattativa tra Sassuolo e Napoli per Chiriches secondo la Gazzetta dello Sport. Anche se dopo Defrel il rumeno sarebbe solo un rinforzo per la squadra di De Zerbi, il Sassuolo continua a volerlo e lui a voler andare. Il Napoli chiede 10 milioni, il Sassuolo ne ha messi sul piatto 9 (2,5 di prestito e 6,5 di obbligo di riscatto). Oggi il d.s. azzurro Giuntoli vedrà l’a.d. degli emiliani Carnevali per trovare l’accordo ...

Icardi all’Atletico Madrid e Diego Costa al Napoli : lo scenario di Gazzetta : Icardi all’Atletico Madrid e Diego Costa al Napoli: lo scenario de ‘La Gazzetta dello Sport’ sull’ edizione in edicola stamane Icardi all’Atletico Madrid e Diego Costa al Napoli? L’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ipotizza questo scenario. “Cosa è cambiato? Su Icardi è entrato in scena l’ Atletico Madrid di quel Diego Simeone che tanto stima il centravanti. È una soluzione ...

Gazzetta : Diego Costa in prestito al Napoli. L’Atletico pagherebbe parte dell’ingaggio : Siamo agli sgoccioli della sessione di calciomercato e il Napoli non ha ancora chiuso per un attaccante. De Laurentiis continua a sperare nella possibilità Icardi che si è protratta per mesi senza dare alcun cenno positivo, e intanto tiene pronto l’asso nella manica. Negli ultimi giorni anche l’atletico si è affacciato sul campione argentino e questo potrebbe in qualche modo aprire una nuova prospettiva per il Napoli secondo la ...

Gazzetta : Juventus-Napoli è anche la sfida tra Ancelotti e Sarri : Juventus-Napoli è anche la sfida tra Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti, figli di Arrigo Sacchi e dell’Appennino tosco-emiliano, come racconta oggi la Gazzetta dello Sport. Accomunati dalle origini, eppure così distanti oggi nei modi di fare e nel look oltre che nel calcio Diversi nelle traiettorie e nello stile, vicini nel genio che insegue la bellezza e inventa (dal Pirlo regista al Mertens centravanti): i mondi di Sarri e Ancelotti sono in ...

Gazzetta : Koulibaly protagonista atteso di Juventus-Napoli : protagonista del memorabile Juve-Napoli in cui gli azzurri sono usciti vincitori dall’Allianz Stadium con il suo gol di testa, è Koulibaly il calciatore del Napoli di cui più si parla in questa vigilia di big match. La Gazzetta dello Sport oggi ha dedicato un pezzo al gigante della difesa di Ancelotti in cui ha precisato che è imprescindibile, anche quando, come a Firenze, non è ancora in piena forma essendo appena rientrato in ...

Gazzetta – Koulibaly simbolo di Napoli : rifiutate offerte da capogiro per crescere i figli sotto il Vesuvio : Gazzetta – Koulibaly simbolo di Napoli. Il senegalese ha rifiutato offerte da capogiro per crescere i figli sotto il Vesuvio Koulibaly simbolo di Napoli? Il gigante senegalese ha rinunciato ad offerte da capogiro per restare in maglia azzurra ed iniziare la sua settima stagione all’ ombra del Vesuvio, dove è felice di vivere e dove sono nati i suoi figli. Ed è qui che vuole vederli crescere. Ne parla l’ edizione odierna ...

Napoli su Icardi - Gazzetta : Offerta sulla scrivania di Marotta - si può sbloccare solo in un modo : Napoli su Icardi, Gazzetta: Offerta sulla scrivania di Marotta, si può sbloccare solo in un modo L’ ultimo incontro tra il club nerazzurro ed il suo ex capitano lasciano strascichi e spiegazioni che si rincorrono per dare un senso alla strategia di Wanda e suo marito. I due insistono a voler restare in nerazzurro, confermando la linea adottata finora. L’ argentino esclude ogni possibilità di addio all’ Inter mentre la generosa ...

Gazzetta : il Napoli concede un altro giorno a Icardi - l’ultimo : Come anticipato ieri sera da Sky il Napoli ha deciso di aspettare ancora un giorno Mauro Icardi che però come ha confermato oggi la Gazzetta dello Sport non sembra aver cambiato idea sul suo futuro e resta saldamente ancora all’Inter, nonostante l’ultimo colloquio con Zhang. Il Napoli ha fatto la sua offerta ed ha atteso oltre ogni dubbio l’argentino che non da cenni di cedimento “Ieri le persone più vicine hanno ...

Juve-Napoli - Gazzetta : “I sarristi azzurri pronti allo sgarro allo Stadium. Un precedente fa ben sperare” : Juve-Napoli, l’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ analizza la possibile chiave tattica del march, indicando i possibili protagonisti azzurri La settimana di Juve-Napoli infiamma la Serie A e mantiene alta la concentrazione in casa Napoli, dove più di un sarrista è pronto a fare lo sgarro all’ ex tecnico azzurro che ora siede sulla panchina bianconera. edizione odierna de ‘La Gazzetta dello ...

Gazzetta : il Napoli prende tempo per decidere su Llorente : Il Napoli non ha chiuso le porte a Llorente, la società non ha infatti escluso l’arrivo del calciatore, nemmeno nella remota eventualità che arrivi Icardi. Lo spagnolo, secondo la Gazzetta dello Sport, è in stand-by, il che significa che il Napoli sta facendo le sue valutazioni finali per decidere se portare a termine l’operazione. Llorente sarebbe ovviamente una riserva, ma una riserva di lusso nonostante i suoi 34 anni. I tempi ...