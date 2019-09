Galleria Pasa | salvato pitbull che vagava disorientato

Fonte : romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2019) Roma – Momenti di apprensione ieri mattina a Roma a due passi dal Vaticano, dove un cane di razzatra i veicoli lungo il tunnel sottostante allaPrincipe Amedeo Savoia Aosta. Una disavventura che, grazie all’iniziativa e alla prontezza di intervento di alcuni agenti della Polizia locale della Capitale, fortunatamente si e’ conclusa a lieto fine. Una pattuglia del I Gruppo ‘ex Prati’, che transitava nella zona, si e’ accorta della presenza dell’animale ed e’ immediatamente intervenuta, adoperandosi per fermare i veicoli e mettere al riparo ilimpaurito, evitando cosi’ conseguenze dannose per il cane e per le persone a bordo di moto e auto che in quelle ore percorrevano numerose il tratto di strada. Una volta tranquillizzato, l’animale e’ stato portato presso gli uffici del ...

