Gaetano Scirea | campione per sempre a trent’anni dalla morte

Fonte : vanityfair

(Di martedì 3 settembre 2019)Un giocatore, lo sanno tutti, si vede dal coraggio, dall’altruismo efantasia. L’altruismo, secondo Antonio Cabrini, ha un nome e un cognome:. «Un punto di riferimento per tutta la squadra» ha detto in un’intervista a Vanity Fair. È solo uno dei tanti omaggi e ricordi arrivati negli anni per il difensore della Juventus,del mondo con la nazionale a Spagna 1982, morto il 3 settembre del 1989,fa, in un incidente d’auto in Polonia. Era vice allenatore della Juventus con Zoff ed era stato mandato a visionare i futuri avversari dei bianconeri in Coppa Uefa. «Era l’angelo che mi copriva le spalle» nelle parole di Fulvio Collovati. «Era uno dei giocatori più forti del mondo, ma era troppo umile per dirlo o anche ...

