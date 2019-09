Francesca Archibugi con ' Vivere' porta il tema famiglia alla Mostra del Cinema di Venezia

Mostra del Cinema di Venezia - Vivere di Francesca Archibugi : commedia su tutti gli umani bisogni del mondo : “Love Is All You Need” cantavano i Beatles e onde non scordarselo, ecco un poster ben inquadrato su una parete di casa Attorre. Perché ciò di cui Susi, Luca e la loro piccola Lucilla hanno bisogno è solo, unicamente ed esclusivamente l’amore. Niente di meno e niente di più, ma soprattutto nulla di diverso sugli schermi del dramedy all’italiana 2.0 come si impara dalla visione di Vivere di Francesca Archibugi. “Un titolo talmente enorme che ...