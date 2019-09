Francavilla | albanese massacra donna con 12 coltellate

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 3 settembre 2019) Gabriele Laganà La vittima è stata salvata dal cane dei suoi genitori che ha aggredito l’uomo e lo ha costretto alla fuga. La, una moldava di 33 anni, è in gravi condizioni all’ospedale di Chieti Una moldava di 33 anni è ricoverata in condizioni disperate all’ospedale di Chieti dopo essere statata con 12da un 28ennementre si trovava nella sua casa dial Mare, in provincia di Chieti Il gravissimo atto di violenza è avvenuto questa mattina in una abitazione situata nella zona dello stadio Valle Anzuca. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, l’uomo si sarebbe presentato al domicilio della, della quale pare si fosse invaghito, ed avrebbe suonato il campanello per entrare in casa. Ricevuto l'ennesimo rifiuto, l’è andato su tutte le furie. In preda alla rabbia, lo spasimante respinto ha ...

tvsei : Francavilla al Mare. Tentato omicidio, in manette un 27enne albanese - - brindisilibera : New post (Francavilla Fontana.Denunciato imprenditore agricolo 69enne di Villa Castelli, per aver occupato nelle at… -