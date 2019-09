Formula 1 | Vettel e quel tabù da sfatare a Monza | il pilota della Ferrari svela il suo

Formula 1 - Mattia Binotto svela : “chi favorire tra Vettel e Leclerc? Vi dico come ci comporteremo” : Il team principal della scuderia di Maranello ha fatto chiarezza su un’eventuale gerarchia tra piloti in casa Ferrari Ottenuta la prima vittoria in stagione con Leclerc, la Ferrari adesso si lancia subito a caccia del bis a Monza, dove le caratteristiche del circuito sorridono alle Rosse. photo4/Lapresse Servirà comunque un’impresa per tenere a bada Mercedes e Red Bull, avversarie temibili che non hanno intenzione di cedere un ...

Formula 1 - Rosberg tagliente all’indirizzo di Vettel : fischiano le orecchie del pilota della Ferrari : L’ex campione del mondo della Mercedes ha commentato il Gp del Belgio, pungendo Vettel con un paragone sorprendente Nico Rosberg ha dimostrato negli ultimi anni di non avere peli sulla lingua, criticando ed elogiano a fasi alterne i suoi ex colleghi tramite il suo podcast su Youtube. photo4/Lapresse L’ultimo a finire nel mirino del tedesco è stato il connazionale Vettel che, dopo il Gp di Spa, è stato paragonato a ‘un ...

Formula 1 – Leclerc elogiato e Vettel difeso - Domenicali non ha dubbi : “Charles mi ricorda Lauda - ma Seb non ha abdicato” : Stefano Domenicali si complimenta con la Ferrari: le parole del presidente Lamborghini dopo la vittoria di Leclerc a Spa Weekend agrodolce a Spa: la Ferrari ha trovato la sua prima vittoria stagionale, con Leclerc per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio in F1. Il giovane monegasco ha voluto ricordare ed omaggiare il suo collega e amico Anthoine Hubert, scomparso nell’incidente di sabato pomeriggio in Gara-1 di ...

Formula 1 – Dov’è Seb? Vettel si nasconde tra i meccanici per non rubare la scena a Leclerc : il gesto nella foto di squadra a Spa è da applausi [VIDEO] : Vettel vero signore: il gesto durante la foto di squadra dopo la vittoria di Leclerc a Spa è speciale Un fine settimana ricco di emozioni a Spa: Charles Leclerc ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1, sul circuito del Belgio, dedicandola ad Anthoine Hubert, il 22enne scomparso nel tragico incidente di sabato in Gara-1 di F2. Leclerc ha trionfato anche grazie al lavoro di squadra: Sebastian Vettel è stato fondamentale per tenere ...

Formula 1 – Vettel si sacrifica con amarezza : “gara negativa per me - ma positiva per la Ferrari. Vi spiego com’è andata” : Sebastian Vettel si sacrifica per rallentare Hamilton e concedere a Leclerc la prima vittoria in carriera e della stagione: il pilota tedesco però non è soddisfatto del suo 4° posto Gomme usurate troppo presto e complicate da gestire ai fini della vittoria finale, Sebastian Vettel ha deciso di sacrificarsi per rallentare Hamilton e favorire la vittoria di Charles Leclerc, la prima in carriera e la prima della Ferrari in stagione. Nel post ...

Formula 1 – Leclerc fra emozione e riconoscenza : “dedico la vittoria a Hubert - ma devo ringraziare Vettel” : Charles Leclerc trionfa, per la prima volta in carriera, piazzandosi davanti alle Mercedes nel Gp di Spa: il giovane pilota monegasco dedica la vittoria al compianto Hubert e ringrazia Vettel per il gioco di squadra Prima vittoria in carriera per Charles Leclerc! Dopo averlo inseguito a lungo, il pilota monegasco ottiene il primo successo in F1, nonchè la prima gioia della stagione Ferrari. Intervistato da Sky Sport nel post gara, ...

Formula 1 – Vittoria Ferrari a Spa - Binotto felice : “successo meritato per Leclerc - ma grandi meriti a Vettel” : La Ferrari ottiene la sua prima Vittoria stagionale sulla pista di Spa. Leclerc davanti a tutti, Vettel rallenta e Hamilton e gioca di squadra: Mattia Binotto nel post gara applaude la prestazione dei due piloti Il weekend di Spa era iniziato nel segno della Ferrari e si è concluso allo stesso modo. Charles Leclerc ha trovato la sua prima Vittoria in carriera, nonchè la prima stagionale della scuderia di Maranello, nella gara di Spa, ...

Formula 1 – Leclerc rifila 7 decimi a Vettel nelle qualifiche di Spa - Seb non nasconde la rabbia : “fottuto traffico!” [VIDEO] : Sebastian Vettel non nasconde il suo dispiacere dopo il secondo posto di oggi nelle qualifiche del Gp del Belgio Doppietta Ferrari a Spa nelle qualifiche del Gp del Belgio: Charles Leclerc ha conquistato una fantastica pole positio, rifilando ben 7 decimi al suo compagno di squadra Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari nonostante la prima fila tutta rossa, non ha nascosto il suo disappunto, dovuto al traffico trovato in pista che gli ...

Formula 1 – Leclerc fiducioso - Vettel si accontenta ed Hamilton promette battaglia : le parole a caldo dei protagonisti delle qualifiche di Spa : Leclerc soddisfatto, Vettel spera nel calo delle temperature ed Hamilton promette battaglia: le prime parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp del Belgio Stratosferica pole position di Leclerc a Spa: il giovane monegasco della Ferrari è il poleman del Gran Premio del Belgio. Il ferrarista si è lasciato alle spalle il compagno di squadra, Sebastian Vettel, ed il campione del mondo in carica, Lewis ...

Formula 1 – Terminate le FP3 in Belgio : Leclerc e Vettel continuano a dominare - Hamilton a muro [TEMPI] : La coppia Ferrari domina anche la terza sessione di prove libere a Spa con Leclerc davanti a Vettel, Hamilton chiude settimo dopo un brutto incidente Tre su tre, la Ferrari chiude davanti a tutti anche l’ultima sessione di prove libere del Gp del Belgio, avvicinandosi come meglio non potrebbe alle qualifiche del pomeriggio. Il miglior tempo è quello fatto segnare da Charles Leclerc, che ferma il crono sull’1:42.206, precedendo ...

Formula 1 – Ferrari - Vettel predica prudenza : “pole obiettivo realistico - ma spesso il venerdì andiamo bene e poi…” : Ferrari veloce a Spa, ma “è solo venerdì”: Sebastian Vettel predica prudenza in vista delle giornate più calde del weekend belga Primo nelle FP1, secondo nelle FP2, posizioni scambiate con il compagno di scuderia Charles Leclerc: Sebastian Vettel può sorridere al ritorno in pista dopo la pausa estiva. Sul tracciato di Spa la Ferrari va veloce, ma il pilota tedesco predica prudenza: troppe volte in stagione il venerdì ha dato ...

Formula 1 – Terminate le FP2 a Spa : Leclerc fa il vuoto davanti a Vettel - Mercedes lontanissime dalle Ferrari [TEMPI] : Il pilota monegasco chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere, precedendo il compagno di squadra Vettel e le due Mercedes di Bottas e Hamilton La Ferrari domina la prima giornata di libere del Gran Premio di Belgio, uno-due sia al mattino che nel pomeriggio per i piloti del team di Maranello, con Leclerc che piazza il tempo più veloce in 1:44.1. Photo4/LaPresse Sei i decimi di differenza con Sebastian Vettel, che conferma ...

Formula 1 – Vettel non abbassa la guardia a Spa : “abbiamo un piano per lo sviluppo del motore - ma mi auguro che…” : Sebastian Vettel non si culla troppo sugli aggiornamenti della Ferrari per Spa: il tedesco sempre allerta A Spa si ritorna a fare sul serio: questa mattina i piloti della Formula 1 tornano in pista per le prime libere del Gp del Belgio, primo appuntamento della seconda metà della stagione 2019. La Ferrari cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alla Mercedes, ma rimane con i piedi per terra, senza sbilanciarsi troppo nonostante qualche ...

Formula 1 - Vettel e quel digiuno di vittorie : “non vinco da un anno? Vi spiego perché non mi pesa” : Il pilota della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sul digiuno di vittorie che dura ormai da un anno esatto Un anno fa Sebastian Vettel vinceva il suo ultimo Gran Premio in Formula 1, si correva proprio a Spa, sede del prossimo appuntamento del calendario del Mondiale 2019. photo4/Lapresse Un digiuno inusuale per un quattro volte campione del mondo, che avrebbe potuto interrompere questa striscia se solo non fosse stato ...