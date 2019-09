F1 | GP Italia 2019 | tutte le vittorie della Ferrari a Monza 18 successi totali | ma

Fonte : oasport

(Di martedì 3 settembre 2019) Dopo Spa-Francorchamps, è in arrivo un’altra pista storica e quanto mai affascinante per gli appassionati dei motori:. Il Mondialedi Formula Uno si trasferisce in Brianza, in vista del Gran Premio d’, 14esimo appuntamento stagionale. Lacorre in casa e proverà a regalare un successo ai propri tifosi, laddove ha già trionfato in 18 occasioni, anche se l’ultima vittoria porta la data del 2010, ai tempi di Fernando Alonso. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoriale gioiescuderia con il Cavallino Rampante a. Il primo successo di una Rossa sulla pista lombarda arriva addirittura nell’era pre-Formula Uno, grazie al leggendario Alberto Ascari nel 1949. Sul tracciato dove perse poi la vita nel 1955, il pilota milanese vinse in quasi 3 ore di corsa precedendo il francese Philippe Etancelin e il thailandese Prince Bira, con distacchi ...

