F 1 a Monza - Sticchi Damiani | La firma per il rinnovo tra pochi giorni

Formula 1 - Sticchi Damiani annuncia : “Monza era morta e l’abbiamo resuscitata - stiamo per rinnovare” : Il presidente dell’ACI ha annunciato come sia vicinissimo il rinnovo per il Gran Premio di Monza, che rimarrà in calendario fino al 2024 Il futuro del Gran Premio di Monza è salvo, Angelo Sticchi Damiani infatti ha annunciato come presto verrà ufficializzato il rinnovo fino al 2024 dopo l’accordo raggiunto con Liberty Media. LaPresse/Belen Sivori Il presidente dell’Automobile Club d’Italia lo ha reso noto nel corso ...