Euro 2020 | qualificazioni | Finlandia-Italia in tv domenica 8 settembre su Rai 1

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 3 settembre 2019) L’, dopo la partita contro l’Armenia, volerà a Tampere per affrontare lanella 6ª giornata del Gruppo J di qualificazione a. Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 20:45 di2019. Il match degli Azzurri, di scena al Tampere Stadion, verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1, con possibilità di vederlo in streaming su Rai Play. Nella gara d’andata, disputata a Udine lo scorso mese di marzo, finì 2-0 per i ragazzi del ct Roberto Mancini. A segno in quell’occasione Nicolò Barella e Moise Kean. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo uno sguardo ai precedenti tra le due nazionali. Azzurri mai sconfitti nelleaglipei L’ha affrontato lain altre occasioni nelleaglipei. Il bilancio, inclusa la sfida di quest’anno, registra 4 vittorie e 1 pareggio. Durante il cammino verso...

DiMarzio : ??? 'Non bastano 5 partite per essere un campione' ???? #Nazionale, la conferenza stampa di #Mancini in vista delle p… - Vivo_Azzurro : #Azzurri ???? ?? #Mancini: “Con #Armenia e #Finlandia non saranno partite facili” L'articolo ????… - Sport_Mediaset : #Italia, #Mancini punge #Zaniolo: 'Non bastano 5 partite per essere un campione'. > -