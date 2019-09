Erc | 37 italiani vincono le borse di studio del Consiglio Europeo della Ricerca | ma solo

CalciomErcato chiuso? Macchè - la lista svincolati : quante occasioni per i club italiani [FOTO] : Il Calciomercato è andato in archivio nella serata di ieri ma i club italiani possono ancora tesserare nuovi calciatori grazie alla lista svincolati. Sono stati tre mesi molto intensi e la regina delle trattativa è stata sicuramente l’Inter, tanti colpi messi a segno per l’allenatore Antonio Conte, i più importanti sono stati Sensi, Barella, Lukaku e Sanchez, difficoltà in uscita per la Juventus che non è riuscita a piazzare ...

Nuovo governo Conte - Fusaro attacca il Pd : 'Dovrebbe rappresentare gli italiani e non i mErcati' : Sono giorni curiciali per il futuro del nostro Paese. L'Italia, infatti, attende di conoscere come si evolveranno i rapporti tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. L'ultima conferenza stampa di Luigi Di Maio ha segnato una frenata nella direzione che sembrava ormai essere quella scontata e che portava dritti alla formazione di una maggioranza giallorossa tesa a sostenere un Nuovo governo guidato da Giuseppe Conte. Un' eventualità da ...

Aereo di linea dell’Arabia Saudita perde il contatto radio nei cieli italiani : due caccia dell’Aeronautica decollati per intErcettarli : Due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, sono decollati poco dopo le ore 15:00 dalla base aerea di Gioia del Colle per intercettare un velivolo Boing777 della compagnia SAUDI AIRLINES che durante il sorvolo dello spazio Aereo nazionale aveva perso il contatto radio con gli operatori addetti al controllo del traffico Aereo (ATC). Il velivolo civile, partito da Parigi Charles de ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di mErcoledì 28 agosto. Tutti gli italiani in gara : Proseguiranno oggi, mercoledì 28 agosto, i Mondiali di Canottaggio: a Linz, in Austria, oltre che per le medaglie si lotterà, nelle specialità olimpiche, per i primi 118 (59 per genere) pass a cinque cerchi, in palio proprio nella rassegna iridata, per evitare di passare per le regate di qualificazione olimpica in programma nel 2020. Per quanto riguarda le specialità olimpiche oggi saranno in acqua sette equipaggi azzurri, sei nei quarti ed uno ...

Judo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di mErcoledì 28 agosto. Tutti gli italiani in gara ed i tabelloni : mercoledì 28 agosto andrà in scena la quarta giornata dei Mondiali 2019 di Judo. Sul tatami del Nippon Budokan di Tokyo (Giappone) assisteremo a un’altra giornata di gare appassionante. Saranno assegnati i titoli iridati nei -63 kg femminili e nei -81 kg maschili. In casa Italia avremo Maria Centracchio ed Edwige Gwend, mentre tra gli uomini saranno Christian Parlati e Antonio Esposito a rappresentare il Bel Paese. Centracchio, reduce ...

Roberto Maroni contro Salvini : "Ha perso consensi pErché la sua decisione ha deluso gli italiani" : "Gli italiani sono delusi dalla decisione di Matteo Salvini. Siamo alla Terza Repubblica, ma mi pare di essere tornati alla Prima con i democristiani". Roberto Maroni commenta così il sondaggio di Winpoll, per cui la Lega perde oltre 5 punti percentuali dopo lo strappo con la crisi di governo arriva

CalciomErcato - il punto sull’estero : da Neymar a Sanchez - lo Sporting Lisbona su due “italiani” : Calciomercato – Le squadre estere si muovono in entrata e in uscita e, di rimbalzo, coinvolgono anche la Serie A. Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, replica a una domanda su Neymar: “I giocatori che ho sono quelli che sono qui. Poi tutto può succedere fino al 2 settembre. Alcuni possono arrivare, altri possono andare”. Il tecnico dei Blancos ha poi smentito che Keylor Navas ha chiesto di essere ceduto. ...

Vuelta a España 2019 : la guida completa. Tappe - pErcorso - favoriti - altimetria - italiani e tantissimo altro : La Vuelta di Spagna 2019 si correrà da sabato 24 aagosto a domenica 16 settembre: tre settimane di passione, 21 Tappe da disputare, oltre 3500 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade iberiche. La corsa Rosa si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo con una sfilza di salite che sicuramente faranno la differenza. Il parterre non è dei migliori visto ...

Mimmo Lucano - aumentano le firme pErché riveda suo padre. Gli italiani non lo lasciano solo : L’idea di condannare qualcuno all’esilio, per me, fino a ieri era una possibilità che si limitava alla sfera letteraria – penso ai personaggi di Sofocle o di Chinua Achebe e naturalmente allo stesso Dante. Che una figura politica potesse essere esiliata dalla propria città in epoca moderna stupisce molto il pubblico fuori dai confini nazionali. Prima di tutto, se non sei considerato degno di vivere nella tua città, com’è possibile che ti ...

Tumori : ricErcatori italiani scoprono meccanismo per il controllo della proliferazione cellulare : Si può agire sulla proliferazione delle cellule tumorali andando a modificare il metabolismo mitocondriale: questo quanto emerge dallo studio di ricercatori dell’Università di Padova Impaired mitochondrial ATP production downregulates Wnt signaling via ER stress induction pubblicato sulla prestigiosa rivista «Cell Reports». All’interno di tutte le cellule del nostro organismo ci sono degli organelli, i mitocondri, che hanno il compito di ...

Aggiornare il curriculum online per cErcare lavoro - ma la metà degli italiani non lo fa : Trovare lavoro non è facile, i social network specializzati, come ad esempio LinkedIn, promettono di far conoscere il curriculum vitae a quante più aziende possibili, e lo fanno. Tant’è vero che, da uno studio condotto da OnePoll per conto di Viking Italia, emerge che il 53% degli intervistati sostiene che il networking abbia avuto importanza per la propria carriera. Tuttavia, il 50% degli intervistati aggiorna il curriculum meno di una ...

Scompare per un malore Gimondi - tra i più grandi corridori italiani di sempre. Una vita scandita dalla rivalità con MErckx : Il ciclismo piange uno dei suoi simboli, aveva 76 anni. È stato uno sette atleti ad aver vinto in carriera Tour, Giro e Vuelta

FINANZA/ Governo e mErcati - per gli italiani è pronta la mazzata : I mercati sono in difficoltà e il ribasso sembra dietro l'angolo. E la crisi di Governo non promette niente di buono per gli italiani

Due italiani sono stati pestati a sangue a Valencia : "Aggrediti pErché gay" : Luca, 25enne milanese, e Andrea, 19enne di Vercelli, erano da poco usciti da una discoteca e sono finiti nel mirino di sei...