Era scomparso il 24 agosto | Luca Romania trovato carbonizzato 

Orosei - ritrovato il coccodrillo Jack a Cala Liberotto : Era scomparso il 10 agosto. FOTO : Orosei, ritrovato il coccodrillo Jack a Cala Liberotto: era scomparso il 10 agosto. FOTO Il piccolo caimano era sparito circa 20 giorni fa dal circo Martin. La sua scomparsa aveva scatenato l’ironia sui social, diventando un tormentone in Sardegna . È stato catturato e messo in sicurezza da una pattuglia del Corpo Forestale a ...

Morto lo chef italiano di Cipriani a New York : Andrea Zamperoni Era scomparso da sabato. Sarà eseguita autopsia : È Morto lo chef italiano di Cipriani a New York. Andrea Zamperoni, 33 anni, era scomparso da sabato. Zamperoni, l'italiano capo chef di Cipriani Dolci a New York, è stato trovato Morto in un...

Andrea Zamperoni morto - “il corpo ritrovato in un ostello a New York”. Lo chef italiano del ristorante Cipriani Era scomparso da sabato : Lo chef italiano di Cipriani Dolci, Andrea Zamperoni, è stato trovato morto. Lo ha reso noto lo stesso ristorante di New York per il quale il 33enne lavorava: “Con tristezza abbiamo appreso che Andrea Zamperoni, un amato e rispettato membro della squadra Cipriani da molti anni, che era scomparso domenica, è stato trovato morto”, si legge in una dichiarazione alla Nbc. Il suo corpo, scrivono i media americani, è stato ritrovato al ...

L'Islanda ha celebrato il funErale del primo ghiacciaio scomparso : L'Islanda ha celebrato il funerale del primo ghiacciaio andato perduto causa riscaldamento del clima. Il defunto Okjokull aveva 700 anni – un'età giovane per un ghiacciaio – ma la sua vita si è disciolta velocemente negli ultimi anni, uccisa dal troppo caldo. Ricopriva il cono del vulcano Ok e in seguito all'ultimo saluto è stata anche posta una targa commemorativa ai piedi della montagna, che vuole ...

