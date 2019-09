Elodie Marracash ' sbava' per foto su Instagram | ' Che uomo fortunato!'

Elodie/ Marracash e il bacio mancato : l'appello del web! : ELODIE Di Patrizi, continua a gonfie vele la storia d'amore con Marracash. Dal web però parte un appello e riguarda un bacio mancato...

Elodie "tradisce" Marracash con Mahmood/ Primo "duetto" e vacanze insieme... : Elodie al mare con Mahmood: ma domani si torna da Marracash a Milano, pronte nuove sorprese per i fan, ecco le ultime news sull'amata cantante.

Elodie festeggia “Margarita” e l’amore con Marracash : ‘Coppia di platino’ : Se in queste settimane tra le musiche "soffiate via dai bar" vi è parso di sentire con una certa frequenza la voce di Elodie Patrizi e quella di Marracash non è un caso: "Margarita", il loro singolo estivo, è diventato disco di platino in queste ore. L'annuncio trionfale arriva su Instagram, a firma Patrizi, con una foto dei due e diverse storie pubblicate dalla cantante per festeggiare un importante traguardo raggiunto dalla canzone in lizza ...

BATTITI LIVE 2019 - BARI/ Scaletta e diretta : Elodie torna ma senza Marracash : BATTITI LIVE 2019 BARI, quinta ed ultima tappa. diretta, Scaletta e cantanti della serata. Elodie torna sul palco ancora una volta senza Marracash

Elodie E MARRACASH/ Cene d'amore e gite in barca - ma i fan attaccano.. - Battiti Live - : ELODIE e Marracach, continua la loro storia d'amore. Su Instagram video di gite in barca e Cene romantiche, fan in delirio per la coppia

Elodie - NOTTE DI FUOCO CON MARRACASH?/ Foto : il giro in barca dopo i baci e... : ELODIE e Marracash sono fidanzati? I due cantanti, dopo i baci, si concedono una cena romantica tra sorrisi, brindisi e...

Elodie a Marracash si pungono sui social - : Riccardo Palleschi Elodie e Marracash si preparano all'estate, un'estate bollente e sul web i fan sono scatenati. Botta e risposta della coppia su Instagram La neo coppia Elodie-Marracash sta spopolando, nell'ultimo scatto postato su Instagram Elodie riceve anche il commento del fidanzato: "Hai sparecchiato a casa di Marra". La risposta di lei arriva puntuale ed è molto maliziosa: "Ho spazzato a casa di Marra". I fan si sono ...

Elodie e Marracash/ Foto : 'ho cambiato l'assorbente a casa di Marra' - lui... : Elodie e Marracash infiammano i social: 'oggi ho cambiato l'assorbente a casa di Marra', svela la Di Patrizi su Instagram mentre il rapper...

“Mi sono cambiata l’assorbente e…”. Elodie - il dettaglio intimo a casa di Marracash : Negli ultimi giorni, Elodie ha fatto parlare molto di sé per la paparazzata con Marracash. In questi mesi, l’ex talento di Amici di Maria De Filippi e il rapper hanno avuto modo di stare a stretto contatto visto che hanno lavorato insieme al brano ‘Margarita’. I due si sono conosciuti durante la collaborazione per il nuovo singolo e da quel momento sembrano non essersi più staccati. In un primo momento hanno cercato di nascondere la loro ...