Elettra Lamborghini | l’inaspettato sfogo sui social | “Sto malissimo”

Spacchi e scollature sexy per Elettra Lamborghini alla Mostra di Venezia : Abito super glamour decisamente hot per Elettra Lamborghini che ha scelto un long dress azzurro con Spacchi e scollature provocanti per scatenare i flash dei fotografi durante il red carpet del film “The King” presentato ieri sera durante la 76esima Mostra del Cinema di Venezia

Elettra Lamborghini - sconcerto a Venezia. Si gira : scollatura con vista Lato B - roba vietata ai minori : Alla Mostra del Cinema Venezia sfila anche Elettra Lamborghini, influencer e volto tv tra i più popolari in Italia. La prosperosa ereditiera ha sfiLato sul red carpet del Lido in occasione della prima di The King, il film ispirato all'Enrico V di William Shakespeare diretto da David Michôd e che ved

Da perdere il fiato. Regina rossa a Venezia : arriva Elettra Lamborghini e il festival si ferma. Un abito pazzesco! : Venezia quest’anno è un toccasana per gli occhi. Tanti gli attori e i volti noti che hanno calpestato il celebre red carpet della laguna. Tra le tante, chi si è davvero distinta è stata lei. La nostra Elettra Lamborghini. Tra le tante star che hanno varcato il red carpet del film Laundromat di Steven Soderbegh – oltre ovviamente ai protagonisti Meryl Streep e Gary Oldman – è spiccata anche la twerky queen nostrana che per l’occasione ha ...

Ufficiali gli ospiti di Festival Show a Trieste il 7 settembre - da The Kolors a Elettra Lamborghini : Sono Ufficiali gli ospiti di Festival Show a Trieste. La tappa della manifestazione è quella conclusiva dell'ultima annata di spettacoli che si sono tenuti lungo tutto il Nord Italia con la conduzione di Anna Safroncik. Si riparte con un cast artistico di primo livello, a cominciare dall'ex Pooh Red Canzian che in questi giorni sta tenendo le ultime date del tour, per continuare con The Kolors, forti del successo del singolo Pensare Male con ...

Andrea Damante ed Elettra Lamborghini insieme : collaborazione in vista? : Andrea Damante ed Elettra Lamborghini insieme. collaborazione in vista? Il tour di Andrea Damante sta per volgere al termine. Il bel deejay veronese trascorre le sue estati animando le serate di tantissimi locali, sparsi qua e là per l’Italia e non, con la sua musica. Di recente, poi, ha portato a casa un grande successo […] L'articolo Andrea Damante ed Elettra Lamborghini insieme: collaborazione in vista? proviene da Gossip e Tv.

Francesca Cipriani imita Elettra Lamborghini/ Video - twerk hot in jacuzzi ma il web.. : Francesca Cipriani improvvisa un twerk particolarmente hot in jacuzzi. 'Come fa Elettra Lamborghini?' e il web impazzisce!

Elettra Lamborghini e le banane/ Video - l'imbarazzo e i social si scatenano : Elettra Lamborghini e le banane, la ricca ereditiera provoca su Instagram e riesce a dare al pubblico l'ennesimo motivo di parlare di lei.

Festival Show a Lignano Sabbiadoro con Elettra Lamborghini - Loredana Bertè e molti altri : Sono stati annunciati gli ospiti della tappa di Festival Show a Lignano Sabbiadoro. Nella serata di martedì 20 agosto, condotta da Anna Safroncik con Paolo Baruzzo, a Lignano Sabbiadoro (Udine), si esibiranno Elettra Lamborghini e Loredana Bertè ma anche Luca Carboni, Alexia e i Neri Per Caso. Alla Beach Arena sono attese le esibizioni di Alessandro Casillo e di Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex inquilino della casa del ...

Elettra Lamborghini decide di interrompere il suo concerto perché non accetta come si sta comportando il pubblico e dice - qui state degenerando : Elettra Lamborghini stava tenendo un concerto per presentare il suo album “Twerking Queen”. Durante il concerto affollatissimo dai suoi numerosissimi fans Elettra si è resa conto, ad un certo punto, che stava accadendo qualcosa di pericoloso e ha deciso di interrompere immediatamente il concerto. Ha visto, infatti, che i ragazzi presenti stavano spingendo così forte quelli davanti che sarebbe potuto accadere un incidente. Dopo aver interrotto ...

“Non sapete divertirvi”. Elettra Lamborghini costretta a interrompere il concerto - ecco cosa è successo : Una ressa sotto il palco, diventata troppo pericolosa, ha costretto la rapper Elettra Lamborghini a terminare in anticipo il suo concerto al “Mr Charlie” di Lignano Sabbiadoro. La cantante si trovava a Udine per un live show ma qualcosa è andato storto sotto il palco, costringendo la cantante prima a chiedere al pubblico di calmarsi poi a interrompere definitivamente lo spettacolo abbandonando il palco. La vicenda è stata spiegata ...

Elettra Lamborghini interrompe il concerto : «La situazione stava degenerando - era pericoloso» : Elettra Lamborghini costretta a interrompere il concerto. L’ex giudice dell’ultima edizione di “The Voice” si stava esibendo in un locale di Lignano Sabbiadoro dove il pubblico si è scaldato un po’ troppo: lei ha chiesto prima di calmarsi e poi si è vista costretta ad interrompere il live, come ha raccontato dal suo account instagram. I fan di Elettra Lamborghini infatti si sono scatenati un po’ troppo: “Avevo la febbre, sono alcuni giorni che ...

Elettra – Twerking Queen : arriva lo show della Lamborghini su Mtv : Elettra Lamborghini Nella prossima stagione televisiva di Mtv ci sarà ancora spazio per Elettra Lamborghini. L’ereditiera, reduce dall’impegno di coach a The Voice of Italy 2019, sarà infatti la protagonista di Elettra – Twerking Queen, uno show il cui debutto è previsto per dicembre. La ragazza, nata a Bologna nel 1994, darà così modo ai telespettatori di seguire nei minimi dettagli la preparazione del suo primo album, dal ...

Elettra Lamborghini interrompe il concerto : “La situazione stava degenerando e diventava pericolosa” : “La situazione stava degenerando e diventava pericolosa“. Così Elettra Lamborghini è stata costretta prima ad interrompere e poi a terminare in anticipo il suo concerto al “Mr Charlie” di Lignano Sabbiadoro: è stata lei stessa a a raccontare su Instagram cosa è successo sotto il palco mentre si stava esibendo. “Stasera io avevo la febbre – ha spiegato nelle Storie di Instagram la rapper – sono alcuni ...