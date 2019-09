Ecco alcune delle feature del comparto fotografico di HONOR 20S

Whatsapp si aggiorna - Ecco alcune novità : Whatsapp si aggiorna con alcune novità. Nella versione Beta disponibile su iOS, arriva la dicitura From Facebook

Ecco Redmi Note 8 e Redmi 8A in alcune foto dal vivo : c’è anche l’NFC : Redmi Note 8 e Redmi 8A sono due degli smartphone che il brand asiatico si prepara a lanciare sul mercato nella parte finale di quest'anno L'articolo Ecco Redmi Note 8 e Redmi 8A in alcune foto dal vivo: c’è anche l’NFC proviene da TuttoAndroid.

Ecco Redmi Note 8 e Redmi 8A in alcune foto dal vivo : sembrano promettere bene : Redmi Note 8 e Redmi 8A sono due degli smartphone che il brand asiatico si prepara a lanciare sul mercato nella parte finale di quest'anno L'articolo Ecco Redmi Note 8 e Redmi 8A in alcune foto dal vivo: sembrano promettere bene proviene da TuttoAndroid.

Ecco alcune delle novità dell’aggiornamento Chrome OS di agosto : Chrome OS si aggiorna in background ogni sei settimane per mantenere i dispositivi Chromebook veloci e sicuri. L'aggiornamento di questo mese di agosto introduce alcune novità che riguardano i controlli multimediali, l'app della fotocamera e le notifiche. L'articolo Ecco alcune delle novità dell’aggiornamento Chrome OS di agosto proviene da TuttoAndroid.

Vendere prodotti online : Ecco alcune ottime idee per iniziare : Ci sono tanti modi per Vendere prodotti online: si può ricorrere alla creazione di siti di e-commerce, oppure affidarsi ai

Zen Mode 1.3 porta alcune novità sugli smartphone OnePlus : Ecco come scaricarlo con Android Pie : La Zen Mode di OnePlus è disponibile in versione 1.3 nella DP4 di Android Q per OnePlus 7 Pro, ma può essere installata su qualsiasi smartphone recente della casa cinese: ecco le novità e come fare ad averle. L'articolo Zen Mode 1.3 porta alcune novità sugli smartphone OnePlus: ecco come scaricarlo con Android Pie proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 Pro potrebbe essere già in circolazione : Eccolo in alcune foto reali : Due presunti Huawei Mate 30 Pro sarebbero i protagonisti di queste foto reali, anche se con un design un po' nascosto da una cover: diamogli un'occhiata. L'articolo Huawei Mate 30 Pro potrebbe essere già in circolazione: eccolo in alcune foto reali proviene da TuttoAndroid.

Marina di Ragusa - occorre intervenire in alcune zone : Ecco dove : I consiglieri di opposizione segnalano le criticità di Marina di Ragusa. Interventi di Firrincieli e Federico (M5) e di Iurato (Ragusa Prossima)

Sony si prepara a lanciare uno smartphone pieghevole : Ecco alcune delle sue feature : Anche Sony avrebbe deciso di tentare la fortuna con gli smartphone flessibili e starebbe lavorando ad un modello con display pieghevole con "Nautilus Design" L'articolo Sony si prepara a lanciare uno smartphone pieghevole: ecco alcune delle sue feature proviene da TuttoAndroid.

NBA – Ecco il challenge per i coach : gli allenatori potranno chiedere un instant replay per contestare alcune chiamate arbitrali : Nel corso della prossima stagione NBA verrà introdotta la coach’s challenge, nuova regola secondo la quale gli allenatori potranno chiedere l’instant replay per ‘contestare’ una chiamata arbitrale Quante volte una partita NBA è stata decisa da una situazione particolarmente dubbia, per la quale una corretta chiamata degli arbitri avrebbe cambiato diametralmente la situazione? Anche i direttori di gara sono umani e dunque possono sbagliare, ...