“Eccessi di mortalità” e ricoveri associati alle emissioni delle centrali a carbone

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) Gli epidemiologi ambientali dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionalericerche (Cnr-Ifc) di Pisa hanno studiato l’impatto sanitario della centrale ‘Tirreno Power’ di Vado Ligure (Savona), avviata nel 1970 e alimentata afino al 2014, quando la Procura della Repubblica di Savona ha fatto fermare gli impianti aper ‘disastro ambientale doloso’. La ricerca ha valutato la relazione tra l’esposizione a inquinanti atmosferici emessi dalla centrale e il rischio di mortalità e ricovero in ospedale per cause tumorali e non tumorali, studiando tutta la popolazione residente dal 2001 al 2013 in 12 comuni intorno a Vado Ligure. Lo studio degli epidemiologi ambientali Cnr-Ifc è stato pubblicato in questi giorni sulla rivista Science of the Total Environment. “L’esposizione a biossido di zolfo (SO2) e ossidi di azoto (NOx) è stata stimata dall’Agenzia regionale ...