È la giornata del voto su Rousseau Chi è per il sì e chi per il no nella galassia a 5

Torna la giornata del Panorama : Roma, 2 set. (AdnKronos) - Sette paesaggi italiani, ciascuno con le sue caratteristiche e peculiar[...]

Risultati Serie C - il posticipo del girone B è della Vis Pesaro : la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie C – Si torna in campo anche in terza Serie per la seconda giornata di campionato. Gironi A, B e C quasi interamente in campo la domenica pomeriggio, come voluto quest’anno dalla Lega. Solo tre anticipi al sabato (uno per raggruppamento) ed uno soltanto il lunedì sera, colpo della Paganese che ha fermato il Monopoli, 2-0 il risultato. Vincono anche Pianese e Piacenza. La domenica ha visto la goleada del Padova e ...

Serie A - la TOP 11 di CalcioWeb della 2^ giornata : Sirigu saracinesca - Berardi indemoniato : Anche la seconda giornata di Serie A è andata agli archivi. Presto per fare un bilancio su che tipo di campionato sarà, ma il campo ha iniziato già a dare qualche timida indicazione. Adesso, la sosta delle nazionali. Alla ripresa, si potrà cominciare pian piano a delineare un po’ meglio il cammino delle venti squadre di Serie A. Serie A che ci ha dato indicazioni su una Juve più spettacolare ma più disattenta dietro, su un Inter pragmatica ...

Serie A - la FLOP 11 di CalcioWeb della 2^ giornata : Koulibaly disastroso - male Cerri e Lapadula : E’ andata in archivio la seconda giornata del campionato di Serie A, un turno che ha portato importanti indicazioni in vista del proseguo del torneo, è il momento dei bilanci anche considerando la pausa per le Nazionali. Nel primo match successo nel finale del Bologna contro la Spal, gli anticipi del sabato hanno visto il successo del Milan contro il Brescia ed il big match tra Juventus e Napoli, partita incredibile che si è conclusa ...

Calendario Serie A calcio - orari e programma della prossima giornata (15 settembre). Il palinsesto tv : Come da tradizione, dopo le prime due giornate, la Serie A di calcio si ferma per lasciare spazio alla Nazionale italiana: la ripresa, con la terza giornata, è fissata per domenica 15 settembre, salvo anticipi e posticipi, ancora da decidere, in base ad impegni europei ed esigenze tv, così come non è stata ancora comunicata la divisione delle sfide tra Sky e DAZN. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte ...

I risultati della seconda giornata di Serie A : Dopo il pareggio nel derby di Roma, l'Inter ha vinto a Cagliari, il Torino ha battuto l'Atalanta e la Fiorentina ha perso a Genoa

Serie A - le partite della seconda giornata e dove vederle : Il derby di Roma in casa della Lazio si è concluso in parità, alle 20.45 si giocano tutte le altre partite

Canottaggio - Mondiali 2019 : i risultati dell’ultima giornata. Altri due pass olimpici per l’Italia : Si sono conclusi a Linz (Austria) i Mondiali 2019 di Canottaggio. Nell’ultima giornata di gare di questa rassegna iridata non sono arrivate medaglie azzurre, ma l’Italia è riuscita a conquistare Altri due pass di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che sono così complessivamente nove. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Nel doppio femminile conquista il titolo la Nuova Zelanda. La coppia formata da Brooke Donoghue e ...

Risultati Serie D live - il programma completo della prima giornata : Risultati Serie D live – Si parte. Anche la prima Serie dilettantistica italiana apre i battenti. Domenica alle 15 la prima giornata con i consueti nove gironi in campo. Qualche nobile decaduta anche quest’anno, così come fu per quello scorso: al sud, ad esempio, piazze storiche come Foggia e Palermo che ripartono dopo i fallimenti. A tal proposito, proprio il girone H sembra essere quello più avvincente, con tante piazze ...

Festival del Cinema di Venezia LIVE : quinta giornata del Red Carpet : Siamo giunti alla quinta giornata della Mostra del Cinema di Venezia oggi, 01 settembre 2019, direttamente dal Lido. ...Continua a leggere

Le partite della seconda giornata di Serie A e dove vederle : Negli anticipi di sabato il Milan ha vinto contro il Brescia e la Juventus ha battuto il Napoli nei minuti di recupero, oggi si inizia con il derby di Roma alle 18

Serie A - i risultati della seconda giornata : Nell'anticipo delle 18 il Milan ha vinto in casa contro il Brescia, in quello delle 20.45 la Juventus ha battuto il Napoli con un autogol nei minuti di recupero

Risultati Ligue 1 - l’Angers vince ancora : il programma completo della quarta giornata e la classifica : Risultati Ligue 1 -Le prime giornate della Ligue 1 hanno portato importanti indicazioni in vista del proseguo della stagione, si preannuncia un campionato avvincente e combattuto ma principalmente le posizioni che valgono la qualificazione in Champions League, in Europa League e salvezza, per la vittoria del titolo è ovviamente in vantaggio il Psg, altre squadre candidate a lottare per le posizioni altissime sono Lione, Lille e Nizza, ...