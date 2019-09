E' il giorno di Rousseau | gli iscritti al M5s voteranno fino alle 18 | Giallo

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di martedì 3 settembre 2019) Urne telematiche aperte d18 per glial MoVimento: 115.372 persone che devono decidere se dare il via libera o meno all'accordo con il Pd per fare nascere il nuovo governo

mauroberruto : Lo dico il giorno prima (e comunque vada a finire): questa cosa che si stia appesi al fantomatico risultato di… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone. #Crisidigoverno: il giorno di #Rousseau. #Conte pa… - Agenzia_Ansa : #Governo, è il giorno del voto sulla piattaforma #Rousseau. Vertice notturno M5s-Pd su squadra e programma #ANSA -