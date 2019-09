È il giorno del voto dentro il M5S

Rousseau - il giorno del voto online del M5s : gli iscritti votano sul governo Conte 2. Urne virtuali aperte dalle 9 alle 18 : È il giorno del voto su Rousseau. dalle ore 9 fino alle 18 sulla piattaforma online 115.372 iscritti al Movimento 5 stelle sono chiamati a decidere se dare il via o meno al governo con il Pd. Nel corso della giornata di lunedì, a schierarsi a favore del Sì all’esecutivo Conte 2 sono stati vari parlamentari con endorsement pubblici o semi-pubblici. E se in un primo momento il timore era che le tensioni dentro il M5s potessero influenzare il ...

Il primo giorno della prof diventata preside : ora guida mille bimbi e 90 insegnanti : Ieri Maria Antonietta Roma come centinaia di colleghi in tutta Italia che hanno passato il concorso ha preso servizio nella nuova scuola

Notizie del giorno (ore 7 - 30) : DI MAIO "IL PROBLEMA DEL VICEPREMIER NON ESISTE PIÙ" Passo indietro del leader pentastellato alla vigilia del voto su Rousseau: problema risolto dopo la rinuncia del Pd alla carica. "Solo ministri incensurati e a tutti applicheremo le regole del nostro codice etico". Ma alla base aggiunge: "Non esiste un voto giusto o sbagliato". APPELLO DI CONTE A M5S E PD "OCCASIONE UNICA" In un videomessaggio il premier incaricato ha spiegato di capire i ...

Nuovo governo - è il giorno del via libera : ma i sondaggi fanno sorridere solo il M5s : La crisi di governo "sposta" ben 4 punti dalla Lega verso il Movimento 5 stelle. Stallo Pd. È quanto emerge da un sondaggio...

L’uomo del giorno – Jerome Boateng - compleanno ‘amaro’ : poteva essere bianconero - ma Sarri l’ha bocciato : L’uomo del giorno di oggi, per quanto riguarda la consueta rubrica di CalcioWeb, è Jerome Boateng, difensore tedesco del Bayern Monaco che compie 30 anni. Manco a farlo apposta, negli ultimi due giorni il suo nome è rimbalzato con insistenza negli ambienti italiani, ovviamente per quanto riguarda il calciomercato. La Juventus infatti, dopo aver perso Chiellini per infortunio, aveva sondato il terreno per il calciatore della nazionale ...

Notizie del giorno – Le panchine di Serie A già traballano - rivelazione Mancini - cori razzisti a Lukaku : LE panchine DI Serie A GIA’ traballano – La seconda giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni. Già due panchine traballano dopo un avvio veramente negativo: si tratta Fiorentina e Sampdoria. Il club viola è partito con ambizioni veramente importanti, l’arrivo del presidente Commisso aveva portato grande entusiasmo ma fino al momento la squadra non è riuscita a muovere la classifica, la situazione ...

Mauro Icardi al Psg all’ultimo giorno di mercato. Il miglior bomber della Serie A che in Italia con serviva più a nessuno : La Juve e l’Inter già prime, testa a testa a punteggio pieno insieme al Torino, il Milan e la Roma alle prese con i loro problemi, la Lazio bella e sprecona nel derby, l’Atalanta un po’ in rodaggio. La Serie A arriva alla tradizionale sosta di settembre con i primi verdetti inattendibili da calcio d’agosto e un ultimo giorno di mercato che, più che alle squadre, serviva solo a un giocatore: Mauro Icardi. E la follia di tenere il calciomercato ...

Chiuso il calciomercato estivo! Non solo Rebic e Mkhitaryan - tanti colpi anche nelle piccole : gli acquisti dell’ultimo giorno : Le big si rinforzano con colpi dal profilo internazionale, le piccole puntellano le rose con colpi interessanti: tutti i colpi dell’ultimo giorno di calciomercato estivo Il countdown scorre veloce: 5-4-3-2-1-0. Alle 22:00 precise il calciomercato estivo della Serie A chiude i battenti. Le squadre hanno completato le proprie rose, gli allenatori dovranno fare i conti con le conferme, i nuovi arrivi e magari anche qualche desiderio ...

Calciomercato - si chiude la sessione estiva : tutte le ufficialità dell’ultimo giorno : Si è chiusa la sessione estiva del Calciomercato. Settimane molto importanti per le oltre 100 squadre tra Serie A, B e C. A conclusione definitiva, tutte le operazioni ufficializzate quest’oggi, da stamattina fino alle 22. HELLAS VERONA – Stepinski LECCE – Babacar CITTADELLA – Ventola PESCARA – Drudi SASSUOLO – Romagna SALERNITANA – Hertaux ASCOLI – Leali PERUGIA – Fulignati MILAN ...

L'oroscopo del giorno - martedì 3 settembre : Vergine fiduciosa - emozioni per Cancro : Durante la giornata di martedì 3 settembre, i nativi del Cancro saranno in ripresa, dedicandosi di più alla persona amata, al contrario il Leone farà fatica a gestire la propria relazione sentimentale. Giornata interessante per i nativi Scorpione che potrebbero decidere di buttarsi in una nuova storia d'amore, mentre il Capricorno farebbe meglio a rivalutare la propria posizione lavorativa. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per ...

Icardi al Psg in prestito - l’ultimo giorno di calciomercato sblocca il caso dell’estate : L’argentino dell’Inter atteso a Parigi nel pomeriggio. Alle 22 stop alle trattative. La Juve è sempre alle prese con gli esuberi con Rugani sul piede di partenza

