Domani assemblea per organizzare terzo sciopero globale

Fonte : romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2019) Roma – Dal 20 al 27 settembre si terra una settimana di mobilitazione internazionale per il clima che culminera’ con ilil 27. “Come Fridays for Future Roma- spiega una nota- vogliamo allargare l’organizzazione di queste giornate a tutte le realta’ che come noi lottano quotidianamente per la difesa dell’ambiente. Abbiamo per questo convocato per4 settembre alle 17,30 alla Citta’ dell’Altra Economia per un’pubblica che cominci a ragionare sui temi e sulle pratiche da portare in piazza in quella settimana. Chiediamo a tutti i cittadini, le associazioni, i giovani e a tutte le/li attiviste/i per il clima di arrivare con proposte anche rispetto a possibili azioni o iniziative da mettere in campo e chiediamo di aiutarci a diffondere il messaggio a chiunque possa essere interessato. Qui ...

