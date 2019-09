Dolunay | puntata 3 settembre | Demet ricatta Hakan per l' arma che ha ucciso Tahir

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 3 settembre 2019) La serie rivelazione dell'estate di Canale 5 è stata senza ombra di dubbio Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, una serie turca (è il titolo originale) andata in onda in patria nel 2017 e trasmessa dalla rete ammiraglia di Mediaset con puntate in formato soap ogni giorno alle 14:45. La storia d'amore di Ferit e Nazli ha conquistato in poco tempo il pubblico italiano a tal punto da spingere Mediaset a trasmettere tutti gli episodi dell'unica stagione della serie. Secondo il taglio dato agli episodi doppiati in lingua italiana (78 invece delle 26 puntate turche), oggi 3sarà trasmesso l'episodio 67 in cui sarà al centro delle vicende la coppia. Gli Onder arriveranno ancora una volta allo scontro in cuiavrà la meglio sul marito. La donna lo ricatterà con una registrazione fatta all'uomo mentre confessava di aver fatto uccidere Demir e Zeynep. Per non ...

