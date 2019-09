Dl Lavoro e crisi aziendali | Mattarella firma | reintrodotto scudo penale ‘a tempo’ per ex

Lavoro : Mattarella firma dl su crisi aziendali : Roma, 3 set. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il decreto legge contenente “misure urgenti per la tutela del Lavoro e la risoluzione di crisi aziendali”, che il Consiglio dei ministri aveva approvato il 6 agosto scorso. Nel provvedimento sono inserite, tra l’altro le disposizioni sull’Ilva di Taranto. L'articolo Lavoro: Mattarella firma dl su crisi aziendali sembra essere ...

Crisi di governo - il Pd ufficializza a Mattarella il sì a Conte : «Ora al Lavoro per un esecutivo di svolta» : Ultime ore di confronti prima della decisione del presidente della Repubblica. Zingaretti: «Nessuna staffetta, dobbiamo lavorare per il Paese». L’incognita del voto su Rousseau

Crisi di governo - Pd-M5S al tavolo : «Lavoro positivo - si va avanti». Il nodo di Di Maio vicepremier : Proseguono le trattative tra Dem e Movimento 5 Stelle, nel giorno in cui riprendono le consultazioni del Capo dello Stato Mattarella

Crisi di governo : PD e M5S al Lavoro per costituire una nuova maggioranza : Al termine delle infuocate polemiche scatenatesi durante la settimana ferragostana, sembra che qualcosa stia cominciando a muoversi nei palazzi della politica. Il riverbero dello "show" dell'attuale Crisi di governo ha espanso la propria eco anche nella vita quotidiana degli elettori. Da qualche giorno, infatti, i cittadini discutono e si confrontano su un'eventuale nuova maggioranza giallo-rossa dopo quella giallo-verde, oppure di un ipotetico ...

Cagliari - i 210 dipendenti di Porto Canale da settembre senza Lavoro. Sigle chiedono tavolo a Roma - ma la crisi di governo ha bloccato tutto : I lavoratori del Porto Canale di Cagliari dal primo settembre potrebbero trovarsi senza lavoro. La procedura di licenziamento annunciata dalla Cict, società concessionaria dello scalo sardo che intende cessare l’attività entro il 31 agosto, è una minaccia sempre più concreta per i 210 dipendenti, dato che al momento non c’è nessun riscontro da parte dell’azienda alle proposte dei sindacati, che chiedono – in attesa di un piano di rilancio ...

La crisi di governo mette a rischio 380mila posti di Lavoro : Con la crisi di governo rischiano di saltare i tavoli sulle crisi aziendali aperti al ministero dello Sviluppo economico: sono 158 e riguardano 220mila lavoratori italiani. A questi ci sono da aggiungere i decreti approvati salvo intese (riguardanti sia i sostegni alle aziende in crisi che i precari della scuola) che potrebbero non vedere mai la luce.

Dalla scuola alla sanità : la crisi mette a rischio 380mila posti di Lavoro : Dai 220mila lavoratori “a rischio” delle aziende in crisi, oggetto dei 158 tavoli aperti al ministero dello Sviluppo economico, ai 55mila precari della scuola con almeno 3 anni di anzianità che vedevano la stabilizzazione più vicina con il decreto approvato «salvo intese» dall’ultimo consiglio dei ministri

Crisi - Renzi : “Conte-bis? Non ho apprezzato il suo Lavoro - ma valutazioni su premier e coalizione spettano a Mattarella e partiti” : Tiene banco la “proposta Bettini” di un ‘governo di legislatura’. Luigi Di Maio, intercettato nei pressi di Montecitorio preferisce non rispondere alle domande sull’argomento. Mentre Matteo Renzi, che tra alcune ore terrà una conferenza stampa, dopo aver per primo lanciato una proposta di un governo di un anno, ora afferma: “Non m’impicco alle formule che riguardano i partiti politici, il punto è ...

Taglio delle tasse - Lavoro - incentivi : le misure appese alla crisi di governo : Programmare le proprie scelte economiche, con la crisi di governo, sarà ancora più difficile. Lo sarà per le famiglie, che si sentono promettere la flat tax, ma rischiano l’aumento dell’Iva dal 2020 e l’addio al bonus degli 80 euro. Ma la stessa difficoltà riguarderà anche le imprese, costrette a definire il budget 2020 senza conoscere esattamente il tax rate

Di Berardino : al Lavoro per pratiche mobilità in deroga aree crisi : Roma – “Dopo l’accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali dedicati alle aree di crisi complessa della Regione Lazio siglato nel giugno scorso, la Regione ha gia’ ricevuto 1293 istanze di mobilita’ in deroga relative ad altrettanti disoccupati di Frosinone e Rieti che sono usciti dal mondo del lavoro e non hanno ancora trovato un’occupazione. Il numero considerevole delle istanze pervenute, ...

Crisi di governo - Grasso all’opposizione : “Non facciamo il Lavoro sporco di Salvini. Non partecipiamo al voto su mozione di sfiducia” : I senatori dell’opposizione fuori dall’aula quando si voterà la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. È la proposta lanciata da Pietro Grasso. “Non ho alcuna intenzione di ballare sulla musica suonata da Salvini, una musica pericolosa”, scrive l’ex presidente del Senato in un post su facebook. Che prima di spiegare il suo punto di vista, ci tiene a sottolineare: “Del governo Lega-5Stelle penso il peggio, l’ho ...

Lavoro - tutte le misure “a rischio” per la crisi di governo : Il decreto sui rider, le tutele per i manager dell’ex Ilva e gli aiuti alle aziende in crisi, licenziato dal consiglio dei ministri “salvo intese” senza l’approvazione definitiva del governo resta lettera morta. Il decreto dignità e il reddito di cittadinanza potrebbero essere modificati o non essere confermati da un altro esecutivo.

Lavoro : assessore veneto - 'sempre meno aziende coinvolte in procedure di crisi' : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - Sono sempre meno le aziende coinvolte in veneto da una procedura di crisi aziendale. Nel primo trimestre del 2019 sono state 46, a fronte delle 54 dello stesso periodo dell’anno precedente. In lieve aumento, invece, il numero dei lavoratori potenzialmente coinvolti, ci