Diretta Usa Turchia Streaming video tv | il buon debutto turco | basket

Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Stati Uniti-Turchia, seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2019. A Shanghai andrà in scena la rivincita della finale Mondiale 2010, quando gli americani si imposero per 81-64. Ovviamente anche quest'oggi il Team USA ...

9:30 Australia-Senegal: in arrivo la palla a due, sta per iniziare la quarta giornata dei Mondiali! 9:29 Quintetto invece quasi del tutto NBA per l'Australia, e l'unico che non vi gioca è Jock Landale che è parte dello Zalgiris Kaunas da questa stagione 9:27 Parte dalla panchina l'ex centro di Avellino Hamady N'Diaye 9:25 Non elevatissimo al momento il tasso di pubblico ...

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di Basket 2019 in Cina. Ancora otto partite quest'oggi, da vivere senza fermarsi un attimo.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali 2019 in programma in questi giorni in Cina. Oggi andranno in scena otto incontri di prima fase, ovvero quelli delle squadre dei Gironi E, F, G, H. Un programma pieno di partite intriganti si aprirà alle 09.30 e la lunga giornata cinese dovrebbe concludersi poco dopo le 16.00. Ad aprire il programma sarà la sfida del ...

Mondiali 2019 in Diretta : risultati 3 settembre. Spiccano Usa-Turchia e Brasile-Grecia. Pericolo Canada per la Lituania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali 2019 in programma in questi giorni in Cina. Oggi andranno in scena otto incontri di prima fase, ovvero quelli delle squadre dei Gironi E, F, G, H. Un programma pieno di partite intriganti si aprirà alle 09.30 e la lunga giornata cinese dovrebbe concludersi poco dopo le 16.00. Ad aprire il programma sarà la sfida del ...

16.26 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 16.23 Francia-GERMANIA 78-74: vince la Francia soffrendo con Fournier e Voigtmann che hanno dato vita ad una partita fantastica.

16.00 REPUBBLICA CECA- USA 66-86: tripla di Harris e Brown da due mettono a segno due fantastici canestri. 15.59 Francia-GERMANIA 68-57: tiro da due di Schroder che prova a rilanciare l'assalto tedesco per il finale. 15.58 REPUBBLICA CECA-USA 60-83: tripla di ...

15.39 Grecia-MONTENEGRO 85-60: finisce la partita, assoluto mattatore Georgios Papagiannis con 15 punti e 9 rimbalzi. 15.37 REPUBBLICA CECA-USA 38-55: terzo quarto decisivo gli americani ingranano con Mitchell da due e Marcus Smart. 15.35 Francia-GERMANIA 52-28: ...

14.41 SENEGAL-Lituania 27-73: Lituania oramai in scioltezza, prova di cuore del Senegal con Thiam che mette un tiro libero su due. 14.39 Grecia-MONTENEGRO 40-16: Bourousis da tre punti allarga oramai il vantaggio che sembra poter chiudere la partita già al secondo ...

13.30 Pochi minuti e avrà inizio il primo match della sessione serale dei Mondiali di Basket 2019. 13.28 Più avanti nella giornata giocherà anche la Grecia di Giannis Antetokuonmpo. Gli ellenici all'esordio nella competizione iridata se la dovranno vedere con ...

Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara d'esordio di Team USA ai Mondiali ...