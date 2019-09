DIRETTA Georgia Italia | risultato 0-0 | streaming video Rai | si comincia!

LIVE Georgia-Italia calcio femminile 0-1 - Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA : Girelli sblocca le azzurre! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33′ Arriva la prima ammonizione del match: cartellino giallo per Daneila. 31′ Ancora occasione importante per Giacinti, Gabunia era andata a vuoto, ma l’azzurra non riesce a direzionare la sfera. 29′ GIUGLIANO! Che occasione per la numero 23, che trovatasi sola davanti alla porta non riesce a segnare! 28′ Guagni apre il gioco su Girelli, che poi prova a sfondare ...

LIVE Georgia-Italia calcio femminile 0-0 - Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA : calcio di rigore per le azzurre! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24′ Fallo di Kvelidze su Giacinti. 23′ calcio DI rigore PER LE azzurre! 21′ Ancora un cross sbagliato, questa volta l’errore è di Guagni. 20′ Brutto fallo in scivolata di Danelia su Girelli. 19′ Cernoia ci prova con il sinistro dalla distanza, ma la conclusione finisce ampiamente fuori. 17′ Già quattro i tiri tentati dall’Italia, ancora zero per ...

LIVE Georgia-Italia calcio femminile 0-0 - Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA : traversa di Cernoia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11′ GIACINTI! Cross perfetto di Bergamaschi, Giacinti prova a sfondare con il sinistro, ma la sfera finisce di pochi centimetri sopra la traversa! 9′ La Georgia non riesce a superare la propria metà-campo, dominio assoluto delle italiane in questi primi 10′. 8′ traversa DI CERNOIA, PRIMA OCCASIONE IMPORTANTE PER LE AZZURRE! 7′ calcio di punizione ai limiti ...

LIVE Georgia-Italia calcio femminile - Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA : azzurre - serve una vittoria convincente. Formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:22 Sono già state rese note le Formazioni ufficiali. 13:20 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Georgia-Italia, match delle Qualificazioni agli Europei 2019 di calcio femminile. Il programma di Georgia-Italia – La presentazione di Georgia-Italia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Georgia-Italia, secondo incontro delle Qualificazioni agli Europei 2021 di calcio ...

DIRETTA Georgia Italia/ Streaming video Rai : così l'esordio nelle qualificazioni : Diretta Georgia Italia Streaming video Rai: orario, probabili formazioni e risultato live della partita per le qualificazioni agli Europei femminili.

DIRETTA Georgia ITALIA/ Streaming video Rai : le parole di Milena Bertolini : DIRETTA GEORGIA ITALIA Streaming video Rai: orario, probabili formazioni e risultato live della partita per le qualificazioni agli Europei femminili.

LIVE Georgia-Italia calcio femminile - Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA : azzurre - serve una vittoria convincente : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Georgia-Italia – La presentazione di Georgia-Italia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Georgia-Italia, secondo incontro delle Qualificazioni agli Europei 2021 di calcio femminile. Le azzurre, dopo aver vinto soffrendo contro Israele a Tel Aviv, hanno bisogno di un successo convincente e con gol a Tbilisi per rafforzare la propria posizione nella graduatoria del ...