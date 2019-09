Dieta Flat Belly | perdi peso ed elimini il grasso addominale

Fonte : dilei

(Di martedì 3 settembre 2019) Laè un regime alimentare che promette di ottenere buoni risultati sia per quanto riguarda lata di, sia per quel che concerne la riduzione del. Ideata da Liz Vaccariello e Cynthia Sass, guru del benessere e redattrici della rivista Prevention, prevede due fasi. La prima, contraddistinta da una durata di quattro giorni, ha come obiettivo specifico quello di sgonfiare la pancia. La seconda fase prevede invece una durata di quattro settimane e un apporto energetico quotidiano mai superiore alle 1600 calorie. Lo schema alimentare in questione mette in risalto l’assunzione dei grassi monoinsaturi, che andrebbero inclusi in tutti e 4 i pasti della giornata (ciascuno di essi dovrebbe mantenersi entro le 400 calorie circa). Ciò significa che è possibile dare spazio alle mandorle (massimo due cucchiaini a pasto), ma anche alle noci, ai semi di ...