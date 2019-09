Di Maio non farà il vice premier | loda Conte nuovo leader grillino

Conte : "È un'opportunità - io responsabile" | Di Maio : "Il problema vicepremier non esiste più" | Zingaretti : "Fatti passi avanti" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"

"Il problema del vicepremier non esiste più" - assicura Di Maio : "Giuseppe Conte è un premier super partes. Da quando il Pd ha rinunciato alla vicepresidenza del Consiglio, il problema del vicepremier non esiste piu'". Lo afferma il leader M5s, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook. Di Maio aggiunge: "Noi abbiamo espresso un concetto semplice: Conte è un premier super partes. Se ci fosse stato un vicepremier del Pd, allora doveva esserci anche per il M5s, così che avessero pari rappresentanza. ...

L’appello di Conte : «Governo forte e stabile» Di Maio : il problema vicepremier non esiste più : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. Vertice del Pd al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Di Maio: «Nascita governo dipenderà dal voto su Rousseau»