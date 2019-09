Di Maio agli Esteri e Franceschini alla Cultura | ultime sul toto-ministri

Governo : stretta finale su squadra - Franceschini verso Difesa - Di Maio agli Esteri/Adnkronos : Roma, 3 set. (Adnkronos) – stretta finale sulla squadra di Governo. Con il ‘plebiscito’ di Rousseau al nuovo esecutivo, il timing si fa serrato sulla composizione della lista che il premier incaricato Giuseppe Conte potrebbe portare forse già domani in mattinata al Quirinale. Un puzzle su cui i lavori sono in corso e potrebbero continuare fino a tarda notte ma, a quanto si apprende da fonti parlamentari, al momento ...

Conte agli iscritti M5s : "È un'opportunità - sarò primo responsabile" | Video anche diDi Maio : no vicepremier - solo incensurati |Zingaretti : "Passi avanti - siamo fiduciosi" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un Video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"

Governo - Di Maio agli elettori M5s : “Rousseau? Non c’è voto giusto o sbagliato - ma vostre idee” : “Non ci sono voti giusti o sbagliati, ci sono le vostre idee“. A dirlo, in un videomessaggio pubblicato su Facebook, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio,rivolgendosi proprio agli iscritti che domani voteranno se dare o meno il via libera al Governo sostenuto dal Partito democratico e dai 5 stelle. Il ministro del Lavoro ha anche sciolto il nodo dei vicepresidenti del Consiglio, su cui i due gruppi avevano idee differenti. ...

Giuseppe Conte - l'appello disperato agli elettori M5s : "Non votatemi contro". E attacca Di Maio e Salvini : "I cittadini chiedono di non distrarci". Giuseppe Conte esordisce così nel suo "discorso alla nazione", il video da Palazzo Chigi pubblicato in diretta su Facebook per chiedere ufficialmente il sostegno degli elettori del M5s, che nelle prossime ore voteranno sulla piattaforma Rousseau per dire sì o

Zingaretti : "Stop agli ultimatum o non va" | Di Maio : vogliamo il nostro programma : Di Maio: "Se entreranno i punti M5s nel programma di governo si parte, altrimenti meglio il voto". Tra i passaggi controversi quello sui decreti sicurezza.

Aldo Giannuli massacra Luigi Di Maio : "Alla Difesa? Meglio agli Esteri - dopo qualche lezione di geografia" : "Luigi Di Maio alla Difesa? Scelta sbagliata. Ha difficoltà a distinguere un F35 e un ferro da stiro. Meglio agli Esteri dopo qualche ripetizione di geografia o agli Interni, posto più propriamente politico". Aldo Giannuli, ospite a L'aria che tira, su La7, massacra il leader del Movimento 5 Stelle

Governo - Di Maio cita Nenni e critica Salvini : “Non scappiamo da promesse agli italiani” : “Qualcuno nella storia ha detto che in politica ci sono sempre due categorie di persone, quelli che la fanno e quelli che ne approfittano”. Lo afferma, citando Pietro Nenni, il capo politico del M5S Luigi Di Maio dopo le consultazioni al Quirinale. “Sessanta milioni di italiani hanno vissuto questo agosto nell’incertezza assoluta. Gli italiani è da circa un mese che non hanno più un Governo pienamente in carica. Sulla testa ...

Di Maio - dal flop alle Europee all’accordo «indicibile» col Pd Rivendicazioni e trappole - la battaglia dell’orfano di Salvini : Il leader M5S vuole rimanere in sella come vicepremier anche nel governo bis di Conte. Tutte le fasi della sua scalata: alle Europee il Movimento ha dimezzato i voti e ora lotta anche contro i nemici interni

Tutti appesi a Rousseau. Di Maio : "Agli iscritti ultima parola sul Governo" : Al grido de “gli iscritti al Movimento 5 stelle hanno e avranno sempre l’ultima parola” Luigi Di Maio scrive sul blog delle Stelle che l’intera delicatissima operazione “Conte-bis” è condizionata al via libera della piattaforma Rousseau.Il capo politico M5s interviene così a fugare i tanti dubbi della base sulla consultazione online, chiesta a gran voce da alcuni importanti esponenti interni, ...

I Cinque Stelle : “Passi avanti su Conte premier”. Ma il Pd : “Trattativa incagliata per le richieste di Di Maio”. Alle 16 consultazioni al Colle : Botta e risposta tra i due schieramenti, salta l’incontro programmato in mattinata. Ora l’ostacolo principale è il ruolo dell’attuale ministro dello Sviluppo economico