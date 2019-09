Dentro Rousseau nasce il governo

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 3 settembre 2019) Un paese appeso alla piattaforma. Passata in un batter di ciglia da essere bersaglio e zimbello di tutti gli avversari politici, nessuno escluso, a “strumento di democrazia”, per citare il capogruppo alla Camera del Pd Graziano Delrio sull’uscio di Palazzo Chigi. Un’operazione nata come scialuppa di salvataggio, e che poco a poco ha piegato la narrazione della più bislacca crisi didegli ultimi anni attorno a sé, diventando il fulcro decisivo per slanciare Giuseppe Conte verso il Quirinale e l’argomento di vera forza sul piano delle trattative per il Movimento 5 stelle.Una strada un po’ nata per caso, un po’ artatamente alimentata dalla cabina di regia M5s. Non è un mistero che lo stesso Giuseppe Conte fosse assolutamente contrario alla consultazione online. Uno dei momenti di vero scontro con Luigi Di Maio, ...

