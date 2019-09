Danni a casa Totti per un temporale | il video di Ilary Blasi su Instagram

Maltempo Piemonte : nubifragio a Casale Monferrato - Danni e disagi : nubifragio in provincia di Alessandria, con conseguenti danni e disagi. Interventi nelle zone di Ozzano e Ticineto Po. A Casale Monferrato (Alessandria) un’infiltrazione d’acqua nel reparto di fisiatria dell’ospedale Santo Spirito ha costretto a spostare 18 ricoverati. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza 7 alberi. Il sindaco, Federico Riboldi, ha invitato a segnalare eventuali disservizi. L'articolo Maltempo Piemonte: ...

Maltempo Piemonte : gravi Danni nel Casalese - rischia di saltare la vendemmia : rischia di saltare la vendemmia in una fascia dei vigneti di Casale Monferrato, a causa dei danni causati dal Maltempo dei giorni scorsi. “La zona è limitata ma le conseguenze sono pesantissime. La notizia buona è che dove i legni della vite sono maturati bene, la produzione riprenderà e il prossimo anno non ci saranno strascichi, come si era temuto in un primo momento. Nei prossimi giorni i periti incaricati effettueranno i ...

Maltempo Piemonte : Danni a Casale Monferrato - decine di interventi dei vigili del fuoco : Numerosi interventi (circa 50) dei vigili del fuoco a Casale Monferrato (Alessandria) a causa dell’ondata di Maltempo. Il centro cittadino è stata l’area più colpita. Rimossi alberi crollati per il forte vento, messi in sicurezza coperture e tetti divelti dalle raffiche, prosciugate zone allagate. L'articolo Maltempo Piemonte: danni a Casale Monferrato, decine di interventi dei vigili del fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Bolzano. Casa : dalla Provincia contributi per Danni causati da eventi naturali : Grazie al Fondo per le catastrofi naturali in caso di danni causati alle prime case da eventi naturali, come alluvioni

Maltempo nel Lecchese - frane e Danni tra Casargo e Dervio : allevatori e mandrie isolate negli alpeggi : Centinaia di capre e mucche bloccate insieme agli allevatori in diversi alpeggi rimasti isolati sopra Casargo, il centro abitato nel Lecchese colpito nelle ultime ore dal Maltempo, che ha provocato frane ed esondazioni: lo rende noto Coldiretti Lombardia in base alle segnalazioni dei tecnici presenti nella zona. La strada che dal paese porta in quota – spiega Coldiretti Lombardia – è bloccata per via degli smottamenti provocati ...

Lecco : frana travolge Casargo - Danni ingenti e almeno 50 sfollati : frana A Casargo | La forte instabilità che ieri ha coinvolto l'arco alpino e prealpino, con le relative vallate, ha causato parecchi danni e disagi. Dapprima vi abbiamo segnalato i danni ingenti...