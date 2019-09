Dalla Chiesa | oggi il ricordo delle vittime della strage

Mafia : Lupo (Pd) - 'omicidio Dalla Chiesa è ancora ferita profonda' : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Ciò che è accaduto il 3 settembre di 37 anni fa rappresenta ancora oggi una ferita profonda per la Sicilia e per il nostro Paese: Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato un esemplare servitore dello Stato, fra i suoi molti meriti c’è sicuramente quello di avviato un percors

Carlo Alberto Dalla Chiesa - 37 anni fa la mafia uccise il generale con la moglie e la scorta. Mattarella : ‘Innovatore attento e lungimirante’ : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ricorda come un “innovatore attento e lungimirante“. E sottolinea “il sacrificio“, insieme al “coraggio e alla generosa dedizione” di Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. Il 3 settembre di 37 anni fa Cosa Nostra uccideva il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa in via Carini a Palermo con 30 colpi di kalashnikov, mentre poco dopo le 21 ...

Mafia : Maria Falcone - 'grati a Dalla Chiesa - Sicilia non più come 37 anni fa' : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Il 3 settembre di 37 anni fa molti palermitani pensarono che anche la speranza fosse morta assieme al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a sua moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente della scorta Domenico Russo, caduti sotto la furia dei kalashnikov di Cosa nostra

Mafia : Palermo - a commemorazione Dalla Chiesa assente vedova agente Russo : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - Lo aveva annunciato e lo ha fatto. Questa mattina Filomena Rizzo, la vedova dell'agente di scorta Domenico Russo, ucciso con il generale Dalla Chiesa e la giovane moglie, non ha partecipato alla commemorazione per la strage di via Isidoro Carini a 37 anni dall'agguato.

Mafia : Nando Dalla Chiesa - 'papà lasciato dichiaratamente solo' : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Raramente, come in quella occasione, un uomo mandato a combattere la Mafia è stato lasciato dichiaratamente solo. Una cosa che non è sfuggita né alla Mafia né all'opinione pubblica. Fu quasi una dichiarazione di estraneità". Lo ha detto Nando Dalla Chiesa parlando con

Palermo - commemorato il generale Dalla Chiesa : tra le corone di fiori il messaggio del capitano Ultimo : Il testo scritto su di un foglio bianco affisso tra le otto corone recita è stato poi rimosso: "Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa vive nelle nostre azioni presenti, passate e future". Il figlio del genarale: "Mio padre lasciato solo"

Mafia : Simona Dalla Chiesa - 'Dopo morte papà c''era paura di mostrarsi vicini a noi' : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "I cambiamenti culturali hanno bisogno di tempo. Se mi guardo indietro non posso certo dire che la situazione sia la stessa di quando è morto papà, da nessuna parte d'Italia, ma se guardo avanti vedo che c'è ancora tanto, tanto da fare". A parlare con l'Adnkronos è Simo

Mafia : Simona Dalla Chiesa - 'Dopo morte papà c''era paura di mostrarsi vicini a noi' (2) : (AdnKronos) - "Chi ha fatto delle scelte le ha fatte in quel momento e ormai si è autoposto in una posizione, giusta o sbagliata che sia - aggiunge Simona Dalla Chiesa - Quando hanno ucciso papà c'era una situazione molto fluida, tutti si guardavano intorno...la famosa zona grigia. Chi era dall'altr

Mafia : Rita Dalla Chiesa - 'ok navi legalità ma serve impegno quotidiano' : Palermo 3 set. (AdnKronos) - "Sono passati 37 anni ma il dolore non passa mai. Sicuramente in questi anni è stato fatto moltissimo ma secondo me va fatto tutto giorno per giorno. Vanno bene le navi della legalità, le commemorazioni, vanno benissimo questi ragazzi che arrivano da tutta Italia ma la c

Dalla Chiesa - il ricordo di Mattarella : 10.35 "Nel 37esimo anniversario della strage di Via Isidoro Carini,rinnovo l'omaggio commosso del Paese e mio personale alla memoria del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, della Signora Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo". Così il presidente della Repubblica, Mattarella. "Il suo sacrificio è stato il seme di una forte reazione civile che - anche attraverso nuovi strumenti normativi ha prodotto un significativo incremento ...

Mafia : vedova agente Russo - 'all'arrivo di Dalla Chiesa molti autisti cambiarono ufficio' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Mio marito era un poliziotto con un grande senso del dovere, era un ragazzo Dalla sensibilità enorme, era una persona buona e gentile". Con queste parole Filomena Rizzo, vedova dell'agente di scorta Domenico Russo, ucciso con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ric

