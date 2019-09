Dal top hot della Ferragni al bikini della Balivo | il meglio e il peggio di agosto

Calciomercato - in Italia tornano i campioni (anche Dalla Premier) e si trattengono i top player : operazione d’immagine per la Serie A : È stata una sessione di Calciomercato lunga, che si è protratta oltre la seconda giornata di campionato, attesa per l’ennesimo tentativo di rincorsa alla Juventus e che, soprattutto, ha inaugurato una nuovo approccio filosofico di società e direttori sportivi. Dopo anni di spending review, di tesoretti e plusvalenze, in Serie A si è tornati ad acquistare i grandi campioni dall’estero. Non solo a Torino, sponda bianconera, dove già ...

Calciomercato - in Italia tornano i campioni (anche Dalla Premier) e si trattengono i top player : i club sognano la loro operazione Cr7 : È stata una sessione di Calciomercato lunga, che si è protratta oltre la seconda giornata di campionato, attesa per l’ennesimo tentativo di rincorsa alla Juventus e che, soprattutto, ha inaugurato una nuovo approccio filosofico di società e direttori sportivi. Dopo anni di spending review, di tesoretti e plusvalenze, in Serie A si è tornati ad acquistare i grandi campioni dall’estero. Non solo a Torino, sponda bianconera, dove già ...

Questo tema applica la MoDalità scura a WhatsApp per desktop : WhatsApp non ha ancora ottenuto un vera Modalità scura per le sue app e nemmeno per i client desktop, ma con Questo tema è possibile portare questa Modalità sulle versioni Windows o MacOS. Il risultato è possibile grazie al lavoro di un membro XDA che ha creato una mod open source per il client desktop di WhatsApp che interessa i vari elementi dell'interfaccia utente senza modificare il codice responsabile del funzionamento del ...

Classifica Vuelta a España 2019 - ottava tappa : Nicolas Edet nuova maglia rossa - Lopez a 3'. Fabio Aru esce Dalla top ten : Nicolas Edet è la nuova maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2019. Il francese è entrato nella fuga da lontano che ha caratterizzato l’ottava tappa, ha guadagnato oltre nove minuti sul gruppo dei migliori e ha così sfilato il simbolo del primato a Miguel Angel Lopez. Il colombiano è comunque il migliore dei big a 3’01’ dall’alfiere della Cofidis, il capitano dell’Astana conserva 6” su Roglic e 16” su ...

Mercato Juventus - difensore top Dalla Spagna per sostituire Chiellini : Mercato Juventus – Cambiano i piani bianconeri, la prima stagione di Sarri inizia malissimo. Ennesimo infortunio in carriera per il capitano della Vecchi Signora. L’infortunio di Giorgio Chiellini, che sarà costretto ad operarsi e resterà fuori per 5-6 mesi, complica e non poco i piani della Juventus. Il club bianconero valuterà in queste ultime ore di Mercato […] More

MotoGp - Test Misano – Due Ducati al vertice - top rider fuori Dalla top ten : i TEMPI della sessione mattutina della 2ª giornata : Miller stratosferico, bene Bagnaia e i giovani del team Petronas: i TEMPI della sessione mattutina della seconda giornata di Test a Misan Dopo la prima giornata di lavoro, svoltasi ieri, i piloti della MotoGp sono tornati in pista questa mattina per il secondo ed ultimo giorno di Test sul circuito di Misano. E’ Jack Miller il più veloce della sessione mattutina, con un tempone: l’australiano del team Pramac ha fermato il ...

VISTO Dal PD/ Bazoli : giustizia - lavoro e Nord - ecco gli intoppi con M5s... : Dalle infrastrutture al lavoro le possibili convergenze, ma strada in salita. Renzi? "Ha dato la direzione di marcia". Zingaretti? "Ha tenuto unito il Pd"

L'oroscopo settimanale Dal 2 all'8 settembre : fortuna e passione per Vergine - Ariete top : Durante la settimana che va dal 2 all'8 settembre, i nativi Toro riusciranno ad ottenere grandi successi lavorativi, mentre il Cancro avrà un dialogo con il partner nel tentativo di risolvere alcuni problemi di coppia. Settimana monotona per la Bilancia, al contrario la fortuna sarà dalla parte dei nativi Vergine, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della settimana, dal 2 all'8 ...

Brexit - Dalla sfiducia al Governo alle elezioni anticipate : ?ecco gli scenari dopo lo stop al Parlamento : La Gran Bretagna è in tumulto. La decisione del premier Boris Johnson di sospendere il Parlamento per cinque settimane ha provocato reazioni e polemiche in tutto il Paese

Fiorello - il gatto Matteo Salvini e il topo Luigi Di Maio : l'amarissima favoletta Dal finale tragico : Qualche settimane Fiorello Rosario aveva postato delle storie sul suo profilo Instagram, commentando la crisi politica, e definendo Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rispettivamente il gatto e il topo. Il presentatore in queste ore ha pubblicato sempre sui social il sequel della 'favola'. Fiorello si

Frosinone - neonata muore in ospeDale - scoppia la rissa tra genitori e medici. Disposta l'autopsia : Dramma a Frosinone nella notte tra domenica e lunedì, dove una neonata è morta all'ospedale Spaziani. La cartella clinica è stata sequestrata e le cause del decesso della...

Auto al configuratore - BMW Serie 1 : come cambia Dalla versione base a quella top : Il lancio della nuova BMW Serie 1 (F40) è previsto in Italia per fine settembre, ma dal sito della Casa è già possibile stilare alcuni preventivi virtuali attraverso il configuratore. Nei limiti delle opzioni disponibili a oggi, lo abbiamo esplorato per vedere come la due volumi bavarese varia dalla versione base all'allestimento top, per quel che offre di Serie. L'esempio è di una 118i, l'unica al momento selezionabile. Dei sei ...

Inter-Lecce - in 65 mila a San Siro : al top Dal 2010/11 : Inter Lecce spettatori – L’Inter si prepara all’esordio stagionale nel campionato di Serie A. I nerazzurri si troveranno di fronte al Lecce di Fabio Liverani, per una sfida che chiuderà la prima giornata. Per l’occasione, San Siro sarà vestito a festa: previsti 65 mila spettatori per la prima ufficiale di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, […] L'articolo Inter-Lecce, in 65 mila a San Siro: al top dal 2010/11 è stato realizzato ...

Muore a 17 anni dopo dimissioni da ospeDale - aveva febbre alta : disposta l'autopsia : Era andato al pronto soccorso con la febbre alta. dopo la visita, i medici lo avevano dimesso. Ma il ragazzo è morto. Sarà eseguita oggi l'autopsia su Giulio Vitti, il 17enne morto...