Dal fuoco all' aria maisonFire promuove la mobilità ecologica

Stromboli - allarme Dall'Ingv : 'Rischio tsunami se collassa Sciara del Fuoco' : Lo Stromboli quest'anno sta facendo parlare molto di sé. Il vulcano è attivo ed ha una media di 15-25 esplosioni all'ora, ma può succedere che nella camera magmatica, situata a 3 chilometri di profondità, si accumulino molta energia, gas e lava e che questi causino un forte gradiente di pressione, tale da causare episodi violenti come quello che ha innescato il maremoto di cui tanto si sta parlando. Intanto il Dipartimento della Protezione ...

Si sveglia Dal coma e sconfessa il marito : Mi ha picchiata e dato fuoco : Un uomo ha dato fuoco alla moglie inscenando il suo suicidio, ma la donna risvegliata dal coma lo ha accusato di volerla uccidere e di averla picchiata più volte. Aveva detto che era stata la moglie a darsi alle fiamme nel tentativo di suicidarsi. Ma la donna si è svegliata dal coma e lo ha sburgiardato. Pietro Zago, padovano di 53 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver picchiato e tentato di bruciare viva la coniuge. La donna ...

Brasile - uomo sequestra bus a Rio de Janeiro con 37 persone a bordo e minaccia di dare fuoco al mezzo : ucciso Dalle forze speciali : È stato ucciso dai cecchini delle forze speciali brasiliane l’uomo che, a Rio de Janeiro, aveva sequestrato dalle 6 del mattino locali un autobus con 37 persone a bordo, minacciando di dargli fuoco. A riferirlo è stato il portavoce della polizia militare, Mauro Fliess. Nessun ostaggio sarebbe rimasto ferito, mentre alla fine si è scoperto che l’attentatore aveva con sé una pistola giocattolo. Al momento del sequestro, aveva ordinato ...

Roma - bus prende fuoco sull’A1 tra Anagni e Colleferro : le immagini riprese Dalla corsia opposta : Un bus ha preso fuoco sull’A1 Milano-Napoli, tra il casello di Anagni e quello di Colleferro in direzione Roma. I passeggeri a bordo sono stati fatti evacuare e le fiamme sono state spente poco dopo dai Vigili del fuoco. Il tratto, chiuso per alcune ore per ripristinare il manto stradale danneggiato dal fuoco e dallo sversamento di gasoli, è stato ora riaperto. Nel video, ripreso da alcuni automobilisti che viaggiavano in direzione ...

Il coprifuoco imposto Dal governo indiano sulla capitale del Kashmir è stato allentato : Il coprifuoco che mercoledì scorso il governo indiano aveva imposto su Srinagar, la capitale del Kashmir, stato indiano a maggioranza musulmana, è stato allentato, ha scritto il Guardian. L’India aveva annunciato il coprifuoco per evitare proteste dopo avere tolto al

Vigili del fuoco "traditi" Dalla politica : lanciate due petizioni per avere l'assicurazione Inail : Scomparsa dal Decreto sicurezza buona parte degli interventi economici e di tutela promessi dall'esecutivo uscente, i pompieri decidono di fare da soli. Le iniziative della Funzione pubblica-Cgil (primo firmatario il segretario Maurizio Landini) e di un caposquadra di Verona...

Avellino - detenuto si dà fuoco in carcere : è all'ospeDale in gravi condizioni : Ignazio Riccio Le fiamme, che si sono propagate in brevissimo tempo, hanno devastato anche gran parte della cella Si è dato fuoco all’interno della sua cella nel carcere di Ariano Irpino, nell’Avellinese, in preda ad un raptus. Si tratta di un giovane napoletano di 24 anni, che ha riportato ustioni di terzo e quarto grado a testa, nuca spalle e braccia. Il detenuto adesso lotta tra la vita e la morte al centro grandi ustionati ...

Strangolò e diede fuoco alla moglie : dopo sei anni esce Dal carcere : L'uomo è riuscito a ottienere la semilibertà. "Mi sento offesa come donna, mi sento ferita come madre", ha tuonato l'ex moglie, viva per miracolo. Nel 2013 cercò di uccidere la moglie provando a strangolarla, simulando un incidente in auto e dando poi fuoco alla vettura. Ora Andrea Loro può uscire dal carcere. "Il condannato ha mantenuto una condotta regolare e ha partecipato a corsi e attività", ha scritto il tribunale di ...

Tentò di uccidere la moglie e le diede fuoco - dopo sei anni esce Dal carcere in semilibertà : L’uomo ha ottenuto la semilibertà dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Potrà uscire per lavorare ma la notte dovrà...

Dal cassonetto proviene un pianto - arrivano i vigili del fuoco e l’ambulanza - quello che accade dopo è incredibile : Una vicenda accaduta a Vicoforte in via del Castellino. Passando da un cassonetto dei rifiuti per la raccolta di indumenti, un uomo ha sentito piangere un neonato. L’uomo si è allarmato tantissimo e non potendo fare nulla da solo ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti. I vigili del fuoco, dopo ave appurato che si trattava proprio del pianto di un neonato, hanno usato il flessibile per aprire il ...

Bologna - due camion a fuoco : chiusa la A14. Incidente a pochi metri Dall'incendio del 6 agosto : Uno scontro fra tre camion, due dei quali sono andati a fuoco è avvenuto a Borgo Panigale, a Bologna, a pochi metri dall'incendio che fece crollare un ponte il 6 agosto dell'anno...

La prima FOTO della Missione Beyond scattata da Luca Parmitano : la Terra del Fuoco vista Dalla Cupola : L’astronauta italiano ESA Luca Parmitano, partito alla volta della Stazione Spaziale lo scorso 20 luglio, ha scattato la prima FOTO della Missione Beyond. Parmitano ha immortalato la Terra del Fuoco in uno scatto mozzafiato, nel quale l’arcipelago che si estende nella punta meridionale del Sud America è avvolto dalle nubi, illuminate dal Sole. “La mia prima FOTO dalla Cupola, da quando sono tornato“, ha scritto ...

Denis Dosio e il ritocco che crea scompiglio : le parole di fuoco da Andrea Dal Corso : ritocco Denis Dosio da Giacomo Urtis, le critiche di Andrea Dal Corso Sta facendo molto discutere il riCorso alla chirurgia estetica da parte di Denis Dosio che ha voluto sottoporsi a un trattamento di counturing mandibolare presso la clinica del noto Giacomo Urtis; tra le voci critiche rientra senza dubbio quella di Andrea Dal Corso, […] L'articolo Denis Dosio e il ritocco che crea scompiglio: le parole di fuoco da Andrea Dal Corso ...

Le mani ustionate dei vigili del fuoco (che non sono assicurati Dall’Inail) : «Primi nel soccorso, ultimi nei diritti». Queste mani ustionate, con la pelle lacera e annerita, sono quelle di un vigile del fuoco dopo un intervento. La foto è stata diffusa dal sindacato Usb e mostra i segni di una di quelle operazioni in cui i pompieri riescono a salvare la vita degli altri, mettendo a rischio la propria incolumità. Senza tutele. Già, perché i vigili del fuoco, permanenti e volontari, non sono assicurati dall’Inail (Istituto ...