Da Europa 621 mln a 408 ricercatori | 18 sono in Italia

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 3 settembre 2019) Dal Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) 621 milioni per aiutare le carriere di 408 giovani. Di questi, 18 lavorano in 13 istituzionine. L'ambizioso finanziamento viene dato ai vincitori dell'Erc Starting Grant competition che fa parte del programma di ricerca e innovazione dell'Ue, Horizon 2020. L'obiettivo e' consentire aidi costruire i propri gruppi per poter condurre le loro ricerche pionieristiche.

