CorSport | Llorente | la carta in più per Ancelotti

Napoli-Llorente - CorSport : Importanti novità nel pomeriggio. La situazione : Napoli-Llorente, l’edizione de ‘Il Corriere dello Sport annuncia Importanti sviluppi dell’affare per oggi pomeriggio Napoli-Llorente, Importanti sviluppi dell’ affare sono previsti per oggi pomeriggio, quando a Castl Volturno arriverà Jesus Llorente, fratello e manager dell’ attaccante spagnolo ormai ad un passo dal vestire la maglia azzurra. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello ...

CorSport : l’agente di Llorente atterra a Napoli direzione Castel Volturno : È oramai tramontato il sogno Icardi per il Napoli e De Laurentiis, ma adesso non si può perdere altro tempo altrimenti si rischia di trovarsi scoperti sul fronte attacco. Ed è per questo che la società ha deciso di chiudere con Llorente. Tutto è già stato discusso: un biennale da due milioni e mezzo più ovviamente le provvigioni. Manca solo di chiudere e oggi pomeriggio è in arrivo a Capodichino Jesu Llorente, il fratello procuratore del ...

CorSport : Icardi-Llorente - domani è il giorno del giudizio : Sarà domani il giorno in cui si metterà un punto alla questione Icardi. La data in cui si sceglierà tra lui e Llorente. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Buttare così 65 milioni di euro sul prato verde e poi prevedere una spesa quinquennale per altri settanta (lordi) di ingaggio è impresa emotivamente titanica, sa di coraggiosa e anche (lucida) follia: ma adesso, e non ci saranno ulteriori dilazioni, da Milano deve arrivare la risposta, certa ...

CorSport : Napoli - per Llorente ancora 48 ore di attesa : Il Corriere dello Sport racconta che sabato Giuntoli è andato a pranzo con Jesus, fratello-agente di Fernando Llorente. Il luogo scelto è stato il ristorante “al Giuggiolo” di viale Righi, a due passi da Coverciano. L’accordo con lo spagnolo è ormai raggiunto: biennale a due milioni e mezzo a stagione. Ma finché Icardi e James non saranno considerati definitivamente imprendibili la trattativa non sarà chiusa. Llorente ha accettato di aspettare. ...

CorSport : La Fiorentina chiama Llorente (che incontra anche Giuntoli) : Fiorentina-Napoli è diventata anche uno scontro per accaparrarsi Fernando Llorente. Lo scrive il Corriere dello Sport. Pare che ieri il club viola abbia chiamato il fratello-agente dello spagnolo per sondare la possibilità di chiudere l’affare. Ci sarebbe stato un incontro in sede per discuterne. Ma in serata, scrive il quotidiano sportivo, Jesus ha anche incontrato Giuntoli presente in città con il Napoli. Un drink condiviso per ...

CorSport : Con Llorente accordo per un biennale a 2 - 5 milioni a stagione. Decide Icardi : Il Napoli non ha accantonato l’ipotesi Llorente. È stato raggiunto un accordo per il trasferimento dello spagnolo, ma è tutto in stand-by. Il Corriere dello Sport scrive che da domenica lo spagnolo potrebbe tornare prepotentemente in gioco. Giuntoli ha chiamato Jesus, il fratello di Llorente, suo procuratore. La definizione dell’accordo è stata raggiunta. Si è parlato di un biennale a 2 milioni e mezzo a stagione e c’è stata la promessa di ...

CorSport : Il Napoli rinvia l’incontro con gli agenti di Llorente : l’incontro in programma per oggi con gli agenti di Fernando Llorente è stato rimandato. Forse all’inizio della prossima settimana, scrive il Corriere dello Sport. Il Napoli aspetta anche di capire che intenzioni ha l’Inter. Sembra che i nerazzurri vogliano farsi avanti per lo spagnolo e il Napoli potrebbe anche scegliere di rinunciare. Anche considerando che po’ contare su Milik e Mertens come centravanti. L’accordo di massima con il ...

CorSport : Napoli - previsto per domani l’incontro con i manager di Llorente : Il Napoli non abbandona la pista Llorente. domani ci sarà l’incontro con il management del calciatore 34enne, scrive il Corriere dello Sport. Tante le squadre che lo corteggiano. Ieri le voci lo davano vicinissimo al Manchester United. Lo spagnolo è al suo ultimo contratto, ci arriva da parametro zero, ha la possibilità di spuntare l’ingaggio che preferisce. Gli sarebbe piaciuto un triennale a quattro milioni a stagione. Scrive il ...

CorSport : Napoli-Llorente - giovedì incontro con gli agenti per l’affare last minute : Se Icardi non dovesse lasciarsi convincere dalla corte del Napoli, il club punterebbe deciso su Fernando Llorente. Un affare last minute su cui il Napoli lavora da settimane. giovedì, scrive il Corriere dello Sport, ci sarà un nuovo incontro con gli agenti del calciatore per discutere di soldi e della durata del contratto. Sembra che la richiesta iniziale di 4 milioni di euro a stagione (per 3 anni) si sia ammorbidita. Llorente ha avuto molti ...

CorSport : La Lazio preme su Llorente ma Inter e Napoli hanno più carte da giocare : Su Llorente al momento è in vantaggio la Lazio, scrive il CorSport. Nel senso che i contatti tra il club biancoceleste e l’entourage del calciatore sono ormai frequenti. Llorente è svincolato ma ha un costo proibitivo. A 34 anni compiuti chiede un triennale. Al Tottenham guadagnava 4 milioni netti: se intende tornare a giocare in Italia deve abbassare le sue pretese. La Lazio può offrire un biennale da 2-2,5 a stagione, non di più. Il fratello ...

CorSport : Llorente vuole 3 - 5 milioni a stagione e 4 di commissione al fratello agente : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Llorente, che è partito da una richiesta di 4 milioni di ingaggio a stagione (per 3 anni), sarebbe sceso a 3,5. Ma il Napoli potrebbe convincerlo a firmare per 2,5 milioni a stagione. C’è però da considerare la commissione che andrebbe all’agente, che poi è il fratello Jesus: 4 milioni. Bisognerà capire se De Laurentiis accetterà l’importo, data la sua avversione ai capricci dei ...

CorSport : Nei pensieri della Lazio spunta Llorente. La pista diventa affollata : Una tentazione possibile, ma difficilmente realizzabile. Definisce così, il Corriere dello Sport, la suggestione che si è fatta largo nella Lazio: Llorente. A Inzaghi piacerebbe molto, ma è un colpo che richiederebbe un grande sforzo economico. “Lo spagnolo è svincolato, per convincerlo a firmare bisogna riconoscergli un contratto ricco, si accontenterebbe di 3,5 milioni netti all’anno per tre stagioni (operazione, al lordo, di 10 milioni ...

CorSport : Llorente pensa alla lusinga Napoli (e alla Champions) : Il fatto che il Napoli si interessi a lui, a 34 anni suonati, per Fernando Llorente è una lusinga. Oltre che una bella botta di autostima, scrive il Corriere dello Sport. Una tentazione, di certo. Llorente, parametro zero, ha la possibilità di scegliere, però. Il suo non è un orizzonte limitato in quanto a prospettive. Per il Napoli è sicuramente un’occasione. Scrive il Corriere dello Sport: “non ha costi esagerati, se non ...

CorSport : Giuntoli all’attacco su Llorente : Sprint del Napoli su Llorente. Il Corriere dello Sport racconta che Giuntoli ha avvicinato il management di Llorente, svincolato del Tottenham. L’attaccante ha una esperienza sufficiente a “fare da tutor a Milik” ma anche “quella sensibilità che gli consentirebbe di calarsi nel ruolo di riserva (di lusso) d’una squadra che aspetta anche gol part-time”. Llorente costituirebbe uno strappo alla filosofia del Napoli, che punta decisamente sui ...