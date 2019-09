Fonte : ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2019) E’ stata l’estate delle follie, scrive Carlos Passerini sul Corriere della Sera. La sessione diestivo ha chiuso con un giro di affari da 1200 milioni e un rosso di 330. La bolla del calcioè in crescita esponenziale. La cifra investita dai nostri club si è straordinariamente moltiplicata negli ultimi anni. Fino a un’estate fa, lo sfondamento della quota di un miliardo, fino ad allora raggiunta solo dalla ricchissima Premier League, sembrava inarrivabile. Oggi, invece, le distanze di spesa fra la serie A e il primo campionato al mondo si sono ridotte. La domanda è: il nostro calcio, indebitato secondo l’ultimo Report della Figc per 3,9 miliardi di euro, può davvero sostenere tali investimenti? Due sono le cose certe, scrive Passerin. Innanzitutto che con le plusvalenze non si va molto lontano e poi che in Italia si continua a investire sui giocatori e non sulle ...

napolista : CorSera: mercato da record, ma l’Italia può sostenerlo? Con le plusvalenze non si va molto lontano. In Italia si co… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Corsera - Estate record, la Serie A ha speso più di un miliardo sul mercato -