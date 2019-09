CorSera | l’ostracismo di Icardi ha fatto piangere perfino Wanda Nara

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2019) Con il passaggio in prestito dialPsg si chiude la trattativa più tormentata dell’estate. Un tira e molla partito questa primavera a campionato ancora in corso e che ha trovato la parola fine a poche ore dalla chiusura del mercato. Una vittoria dell’Inter e di Marotta, anche se l’argentino ha avuto un rinnovo del contratto e un aumento dello stipendio, ma ha comunque dovuto accettare il volere della società e di Conte lasciando Milano.ha rifiutato tante offerte, tra cui quella del Napoli, continuando ad insistere di voler restare all’Inter, al punto che quando domenica sera ci si è seduti per l’ultima volta a valutare l’offerta dei francesi, secondo il Corriere della Sera, avrebbe ceduto “Nella notte fra domenica e lunedì, davanti aldi Mauro ad accettare la corte del Psg,in lacrime si era appellata ...

napolista : CorSera: l’ostracismo di #Icardi ha fatto piangere perfino #WandaNara Domenica sera, di fronte all’ennesimo no del… -