Coppia di alpinisti recuperata sulle Dolomiti rischia di pagare 7500 euro per il

(Di martedì 3 settembre 2019) Duespagnoli stati recuperati con l'elicottero e portati al sicuro dopo aver trascorso tre giorni bloccati su una parete delle Tre Cime di Lavaredo, dalla parte veneta che si affaccia verso Auronzo di Cadore. L'intervento di recupero a 2750 metri di quota è stato effettuato dall'equipaggio di un elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, sfruttando un momentaneo varco nella nebbia. Ladi- 45 anni lui, 36 anni lei - sono salvi e sono stati trasportati al Rifugio Auronzo, nonostante avessero già rifiutato due volte l'intervento dei soccorsi perché convinti di essere davvero in prossimità della cima – in realtà mancavano ancora 80 metri, tra i più impervi della scalinata. Ma ora l'avventura dei turisti spagnolidi trasformarsi in un incubo dal punto di vista finanziario: per il soccorso in elicotterono di doverfino adi ...

