Conte bis | un programma di 26 punti | c’è il taglio dei parlamentari | scompare la riforma

Governo PD-M5S : tra i possibili nomi dei ministri del Conte-bis Delrio e Patuanelli : Il summit a Palazzo Chigi svoltosi ieri sera, lunedì 2 settembre, tra il premier incaricato da Mattarella Giuseppe Conte e i vertici dirigenziali dei partiti politici del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle potrebbe aver finalmente portato sostanziali miglioramenti nella formazione della potenziale coalizione di Governo. A rappresentare i democratici alla riunione vi erano gli ex ministri Dario Franceschini ed Andrea Orlando, ...

ROUSSEAU E DINTORNI.../ Asse Di Maio-Di Battista per far saltare il Conte-bis : Se la consultazione su ROUSSEAU facesse saltare il banco e la bocciatura del "Conte 2" andAsse in porto per Di Maio sarebbe un micidiale strike

ROUSSEAU DAY/ "Voto inutile - il Conte-bis si fa : Di Maio e Di Battista fuori da M5s" : Oggi su ROUSSEAU la consultazione sull'alleanza M5s-Pd. Ma l'esito non va drammatizzato perché il Conte-2 si farà comunque. Il vero nodo sono le poltrone

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora - il Conte-bis al voto di Rousseau - 3 settembre - : Ultime notizie, ultim'ora Oggi 3 settembre 2019: ancora problemi per il Governo italiano, l'uragano Dorian mette paura, Icardi l'ultimo colpo.

La profezia di Salvini sul Conte bis : “Pd e M5s dureranno poco - poi toccherà di nuovo a noi” : Matteo Salvini ha ipotizzato un vita breve per il governo Conte bis: "Pd e 5Stelle stanno litigando sulle poltrone, l'hanno capito tutti. dureranno poco, poi toccherà a noi tornare a governare". Poi l'affondo a Conte: "Lo invidio, perché il fegato di governare un mese con la Lega e un mese con la sinistra non lo avrei".Continua a leggere

Sondaggi politici - l’elettorato del M5s è spaccato : il 51% è a favore del Conte bis : Secondo il Sondaggio SWG diffuso da La7, presentato in diretta dal direttore Enrico Mentana, uscito a poche ore dal voto sulla piattaforma Rousseau, l'elettorato del Movimento è spaccato: a favore del governo Conte bis si sono dichiarati il 51% degli elettori; il 40% ha dato parere negativo sul governo giallo rosso, mentre il 9% non si è espresso.Continua a leggere

TOTO-MINISTRI GOVERNO Conte-BIS - NOMI/ De Micheli al Mise - Guerini rimpiazza Salvini? : Totoministri GOVERNO Conte bis, i NOMI del possibile esecutivo M5s-Pd: ipotesi Muroni all'Ambiente e Del Rio al ministero del Lavoro.

Conte bis - il premier incaricato si rivolge agli iscritti M5s : “Non teniamo i sogni in un cassetto” : L'appello del presidente del Consiglio incaricato Conte agli iscritti del M5S, che domani voteranno su Rousseau sulla nascita del Conte bis: "Il Movimento ha sempre posto in primo piano il programma per cambiare il Paese, senza farne una questione di schieramenti politici. A loro dico di non tenere in un cassetto queste idee, questi sogni".Continua a leggere

Conte bis - il quesito su Rousseau offre 2 opzioni : ma inizialmente il ‘no’ veniva prima del ‘sì’ : Il quesito sulla piattaforma Rousseau recita: "Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?". Due le possibile risposte, ma in questo caso, a differenza di quanto avvenne per la nascita del governo giallo-verde, il 'no' viene prima del 'sì'.Continua a leggere

GOVERNO Conte-BIS - MANOVRA PD-M5S/ Di Maio "dipende tutto da voto Rousseau" : GOVERNO CONTE-BIS, ancora manovre PD-M5S: oggi vertice col Premier, Di Maio 'voto su Rousseau decisivo per l'esecutivo'. Renzi fissa i paletti ai dem

Matteo Salvini apre ai delusi del Movimento : pronto ad evitare il Conte bis : I grillini continuano a fare i conti senza Matteo Salvini. Ma il leader della Lega apre ai delusi dal grillismo.

Il Conte bis alla prova dei mercati : Milano. Settimana decisiva per il nuovo governo che si sta provando a formare sotto la guida di Giuseppe Conte. Finora i mercati hanno mostrato un'apertura di credito verso una possibile compagine Pd-Cinque Stelle con una riduzione di 40 punti dello spread dall'inizio della crisi politica aperta da

Governo - la mossa del Pd mette Di Maio all'angolo : il Conte bis ora è pronto a partire (aspettando Rousseau) : L'anatomia del nuovo Governo la delinea l'ex ministro Pd Franceschini che, per la prima volta, propone l’abolizione del...