Conte 2 | dall’arrivo del notaio all’annuncio di Casaleggio | il giorno del ‘sì’ al governo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) Sono le 8.40 di martedì mattina quando ilValerio Tacchini entra nella sede milanese dell’Associazione Rousseau per certificare le votazioni online sul nuovo. “È una giornata importante per nostro Paese”, racconta prima di chiudersi dentro lo stabile che ospita l’associazione. Lì lo aspettano la socia dell’associazione Enrica Sabatini e il presidente Davide. Ed è proprio quest’ultimo ad uscire verso le 13 per annunciare il primo dato della giornata: “Abbiamo superato il record mondiale per una votazione online di natura politica”. Nel corso del pomeriggio, durante un collegamento con La7, la socia di Rousseau Enrica Sabatini dichiara: “Siamo riusciti a respingere tutte le attività di chi non voleva che questo voto andasse nella direzione giusta”. Ma poco dopo ribadisce ai cronisti che “è tutto sotto controllo e la performance del sistema è ottima”. Alle 18 si ...

